واشنگتن به دنبال اعزام نیروی عملیات ویژه به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر، برخی از مقامات آمریکایی در گفتگو با «رویترز» اعلام کردند که پنتاگون در نظر دارد تا شمار اندکی از نیروهای ویژه عملیاتی خود را به سوریه اعزام کند. از سوی دیگر انتظار می رود تعدادی بالگرد تهاجمی نیز در راستای مبارزه با داعش در اختیار دولت عراق قرار بگیرد.

به گفته منابع آگاه، هرگونه اعزام نیرو و تجهیزات در ابعاد کوچک انجام خواهد گرفت و هدف از آن پیشبرد اهداف محدود و ویژه نظامی در دو کشور سوریه و عراق است.

این نخستین باری است که نیروهای عملیات ویژه آمریکا برای آموزش مستقیم به معارضین سوری وارد خاک سوریه می شوند. از سوی دیگر انتظار می رود که این نیروها در سامان دهی عملیات های هوایی ائتلاف نیز مشارکت داشته باشند.

ارسال چند فروند بالگرد آپاچی به عراق و اعزام تعدادی نیرو برای هدایت آنها از دیگر برنامه های آتی وزارت دفاع آمریکا خواهد بود.

البته، یکی از منابع آگاه در ادامه صحبت با رویترز اعلام کرد که ایده اعزام نیرو و تجهیزات به سوریه و عراق در مراحل آغازین است و حتی اگر طی چند روز آینده نیز مورد تایید واشنگتن قرار بگیرد تا اجرایی شدن آن چندین هفته یا ماه فاصله خواهد بود.