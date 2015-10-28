فرضیه ربایش زائران مفقود ایرانی تقویت شده است

حسین نوشآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین پیگیریهای صورت گرفته برای تعیین تکلیف مفقودان حادثه منا از جمله غضنفر رکنآبادی سفیر سابق کشورمان در لبنان، اظهار داشت: متاسفانه با وجود تلاشهایی که هم از مجاری دیپلماتیک صورت گرفته و هم از طرف سازمان حج و زیارت انجام شده، تا امروز وضعیت ۳۶ مفقود حادثه روشن نیست و شبهات و ابهامات فراوانی درباره آنها بوجود آمده است.
وی افزود: گزینهها و فرضیههای بسیاری در رابطه با وضعیت این تعداد از مفقودان به ذهن میرسد که امیدواریم هر چه سریعتر دولت عربستان در این رابطه و در مقابل خانوادههای این عزیزان و ملت ایران پاسخگو باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تاکید کرد: این وضعیت اقتضا میکند که کمیته حقیقتیاب دوجانبه هر چه سریعتر کار خود را آغاز کند و دولت عربستان نیز با این کمیته همکاری کند تا وضعیت مفقودان و نیز دفنشدگان حادثه و مسائلی که در رابطه با آنها وجود دارد، مشخص شود.
نوشآبادی تصریح کرد: دولت عربستان قولهایی در این رابطه داده است تا برای تشخیص هویت، انگشتنگاری و آزمایشهای DNA، کارها دنبال شود.
چهرههای سیاسی، دیپلماتیک و مسئولان حج در میان ۳۶ مفقود حادثه منا حضور دارند
وی با اشاره به ماهیت ۳۶ زائر مفقود ایرانی پس از حادثه منا، اظهار داشت: در بین اینها هم زائر عادی داشتهایم و هم تعدادی از مسئولین و دستاندرکاران امور حج و تعدادی از چهرههای سیاسی و دیپلماتیک ما حضور داشتهاند که متاسفانه تا الان پاسخ روشنی از طرف دولت عربستان ارائه نشده و وضعیت آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
معاون پارلمانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وجود فرضیههایی همچون دستگیری و زندانی شدن در عربستان و نیز ربایش و خروج از عربستان توسط سرویسهای جاسوسی موساد در این زمینه، گفت: دولت عربستان این فرضیهها را مردود میداند و موضوع ربایش و بازداشت را تاکنون نپذیرفته است.
همکاری دولت سعودی با ایران، کُند و فشل است/ برای سازمانهای حقوق بشری متاسفیم
نوش آبادی درباره میزان همکاری دولت سعودی با دولت جمهوری اسلامی ایران برای تعیین تکلیف مفقودان، تصریح کرد: همکاری آنها، همکاری کُند و فشلی است و نمیتوان به این همکاری ها امیدوار بود تا سریعتر به تشخیص روشنی درباره سرنوشت مفقودانمان برسیم.
وی تاکید کرد: باید هم فشارهای داخلی ما بیشتر شود و هم فشارهای بینالمللی؛ هرچند متاسفیم که انگیزه ای در سازمان های حقوق بشری و بینالمللی برای پیگیری این حادثه وجود ندارد و سرشان را مثل کبک در برف فرو کرده اند و نمیخواهند چیزی را ببینند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: اگر برای یکی از غربی ها در گوشه ای از جهان کوچکترین اتفاقی بیفتد، داد و فریادهای نهادهای حقوق بشری بلند میشود، اما امروز ۳۶ نفر از زائران ما مفقود هستند و تعدادی از آنها جزء شخصیتهای مطرح و اثرگذار هستند، اما هیچ کس پاسخگو نیست و از حقوق آنها دفاع نمیکند.
نوش آبادی با تاکید بر استفاده از ظرفیت های داخلی جمهوری اسلامی برای تعیین تکلیف وضعیت مفقودان حادثه منا، گفت: علاوه بر این مشکل زائرانی را که به صورت ناشناس دفن شدهاند نیز داریم که این مشکل نیز باید حل شود.
برخی مقامات دولت عربستان قطعاً از سرنوشت ۳۶ زائر مفقود ایرانی خبر دارند
وی با بیان اینکه دولت عربستان به خاطر بیتدبیری و بیمسئولیتی خود در فاجعه منا در افکار عمومی محکوم است، تاکید کرد: انتظار ما این است که دولت عربستان با احترام به اصول دیپلماتیک به مطالبات ما در این زمینه توجه کند؛ چرا که بیش از یک ماه از وقوع حادثه می گذرد و پاسخ روشنی داده نشده است و هرچه قدر زمان میگذرد، فرضیه ربایش این مفقودان توسط سرویس های جاسوسی غربی، تقویت میشود.
سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: اگر این زائران ربوده شده باشند، نشانه ضعف سیستم اطلاعاتی و امنیتی عربستان یا همکاری آنها با سرویس های خارجی است، چرا که بعید است یک سرویس اطلاعاتی خارجی وارد این کشور شود و بدون اطلاع مقامات و نیروهای اطلاعاتی عربستان، اقدام به ربایش زائران و خروج آنها از این کشور کند.
نوش آبادی تصریح کرد: حتماً دولت عربستان و برخی مقامات آنها از سرنوشت این زائران اطلاع دارند که آیا زندانی شده اند یا آنها را به قتل رساندهاند و یا به خارج از عربستان انتقال داده شده اند. اما تا تعیین تکلیف این افراد هم وزارت امور خارجه و هم سازمان حج و زیارت ماجرا را پیگیری خواهند کرد.
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