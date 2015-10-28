یکتا ناصر «قطام» شد

به گزارش خبرنگار مهر، یکتا ناصر بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر کشور به جمع بازیگران نمایش «ترور» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی پیوست.

این بازیگر قرار است به جای میترا حجار که به تازگی از این پروژه جدا شده است در نقش شخصیت قطام ایفای نقش کند.

نمایش «ترور» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی قرار است از نیمه آبان ماه در سالن اصلی تئاتر شهر روی صحنه برود. داستان این نمایشنامه درباره به قتل رساندن امام علی(ع) به دست ابن ملجم مرادی است که در میانه راه بین کشتن و نکشتن دچار تردید می‌شود.

نمایش «ترور» علاوه بر وفاداری به مستندات تاریخی، واقعه ضربت خوردن امام علی (ع) را با نگاهی نمایشی و از زاویه‌ای تازه به صحنه می‌برد.

یکتا ناصر چندی پیش در نمایش «مرده های بی کفن و دفن» به کارگردانی منوچهر هادی در فرهنگسرای نیاوران به صحنه رفته بود.