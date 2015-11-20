«ترور» در سالن اصلی شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که کاری از گروه تئاتر شایا است با مدت زمان ۱۲۰ دقیقه شامگاه ۲۸ آبان اجرای خود را در سالن اصلی تئاتر شهر آغاز کرد. اجرای اول این نمایش میزبان ارمغان بهداروند مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، شهرام کرمی رئیس مرکز هنرهای نمایشی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و جهانبخش سلطانی بود.



«ترور» درباره زندگی و تنهایی یک تروریست است که به قضاوت و انتخابش برای کشتن شک ندارد اما مادرش اعتقاد دارد او ۳۵ سال پیش مرده است. فقط می‌باید دفن می شد تا از شر ارواح شریر در امان می ماند. تروریست در مسیر عملیاتش با دختری آشنا می شود که...

بازیگران این اثر نمایشی بهزاد فراهانی، یکتا ناصر، فرید قبادی، بهناز نازی، یعقوب صباحی، سعید داخ، محمد ساربان، کاظم هژیرآزاد، کتانه افشاری‌نژاد، نقی سیف‌جمالی، سیاوش چراغی‌پور، امیر مهدی کیا، بهروز پوربرجی، رضا جهانی، بهنام شرفی، شقایق فتحی، سروش کریمی نژاد، پیروز میرزایی، مهرداد خانی،محمد نژاد،شقایق پور علی ،نیکی ابراهیم شاه، شیما جعفرزاده، هلیا کریمی و نسرین پرهام هستند.



سعید ذهنی آهنگساز، رضا مهدی‌زاده طراح صحنه، ادنا زینلیان طراح لباس، آیدین الفت طراح صدا، رضا حیدری طراح نور، محسن گودرزی طراح حرکت و ماریا حاجیها طراح چهره پردازی این نمایش هستند.



مدیر تولید و دستیار کارگردان این پروژه علی زارعی و دستیار کارگردان و برنامه ریز منصوره علی یاری، منشی صحنه نسرین پرهام، مدیر صحنه هلیا کریمی، دستیار صحنه حامد روحبخش، مشاور رسانه ای روح اله زندی فرد، تبلیغات مجازی امیر قالیچی ها، عکاس امیر کورش اعرابی و مدیر روابط بین الملل سعید وثیق‌نیا از دیگر عوامل نمایش «ترور» هستند.

نمایش «ترور» هر روز ساعت ۱۹ در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می رود.