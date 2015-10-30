آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی از ۱۰ آبان

به گزارش خبرنگار مهر، پذیرفته شدگان لازم است با مراجعه به مرکزسنجش آموزش پزشکی از مدارک مورد نیاز برای ثبت نام در دانشگاه های محل قبولی مطلع شوند.

تمامی پذیرفته شدگان می توانند با در دست داشتن مدارک اعلام شده در روزهای ۱۰ و ۱۱ آبان ماه به دانشگاه محل قبولی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

عدم مراجعه و ثبت نام به منزله انصراف بوده و هیچگونه درخواستی در این مورد پذیرفته نخواهد شد.

زمان شروع به تحصیل توسط دانشگاه پذیرنده مشخص خواهد شد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام برای هر یک از گروه های پذیرفته شده از جمله استعداد درخشان، ایثارگران، سهمیه آزاد و سایر گروه ها در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شده است.