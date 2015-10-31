تست كيفيت اینترنت ۱۳ اپراتور ممکن شد/ اطلاع از پارامترهای سرعت

به گزارش خبرنگار مهر، نارضایتی کاربران اینترنت از کیفیت و سرعت سرویس دریافتی از اپراتورهای اینترنت کشور، سبب شد علاوه بر الزام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکتهای ارائه دهنده این خدمات برای راه اندازی سامانه سنجش سرعت، این سامانه در سازمان تنظیم مقررات نیز راه اندازی شود.

در این سامانه با توجه به اهميت موضوع سنجش سرعت و كيفيت اينترنت پرسرعت، امکانی برای کاربران فراهم شده است که بتوانند سرویس دریافتی خود را تست کنند.

موضوع کندی سرعت اینترنت دریافتی از سوی اپراتورهای اینترنت کشور، یکی از مشکلات جدی کاربران اینترنت است و علاوه بر آن، اتمام زودهنگام بسته های اینترنتی و حجم اینترنت از دیگر مواردی است که باعث نارضایتی کاربران شده است. در این سامانه که از سوی رگولاتوری ارائه شده است امکان اطلاع کاربران از سرعت و کیفیت اینترنت دریافتی مشترکان فراهم شده اما با این وجود، هنوز راه حلی برای اطلاع کاربران از حجم دانلود و میزان استفاده از بسته های دیتا دیده نشده است.

در این سامانه سامانه های ايجاد شده توسط ۱۳ اپراتور اینترنت (ADSL و وايمكس)، متمركز و ساماندهی شده است كه برای سنجش سرعت و كيفيت، مشتركان می توانند اپراتور سرويس دهنده خود را انتخاب و نسبت به سنجش پارامترهای سرويس خود اقدام کنند.

هم اکنون امکان تست کیفیت اینترنت کاربرانی که از اپراتورهای شاتل، آسیاتک، پارس آنلاین، های وب، پیشگامان، مخابرات، عصر تلکام، صبانت، فن آوا، داتک، لایزر، ایرانسل و مبین نت سرویس می گیرند به صورت یکپارچه فراهم شده است و کاربران می توانند در این اندازه گیری، سرعت دانلود، آپلود، تاخیر، نوسانات تاخیر و گم شدن بسته ها (پکت لاست) را مشاهده کنند. این امکان برای کاربران نیز وجود دارد که نتایج تست خود را ثبت و برای پیگیری به اپراتورهای مربوطه ارسال کنند.

مشتركان شركتهای اینترنتی می توانند از طریق لینکهای پرتال سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی http://cra.ir بخش سنجش سرعت، نسبت به سنجش شاخصهای كيفيت سرويس دريافتی خود اقدام کرده و در صورت عدم تطبيق نتایج تست با قرارداد سرويس دریافتی، براساس كد رهگيری تخصيص يافته توسط سامانه اپراتور، شکایت خود را نیز اعلام کنند.

کاربران برای تست سرعت و محاسبه دقيق تر سرعت ارسال و دريافت سرويس خود، باید نسبت به قطع اتصال VPN و تمامی دانلودهای درحال اجرا و يا مرورگرهای در حال استفاده از اينترنت، اقدام و ارتباط كليه وسايل استفاده كننده از سرويس از قبيل موبايل، تبلت و ساير تجهيزات مشابه را قطع کنند. در این میان برخی از اپراتورها به منظور حفظ سوابق اندازه گيری سرعت و كيفيت، امكان استفاده از این سامانه را منوط به ورود به سيستم مشتركان آن شركت می دانند که در این صورت مشترک باید با نام كاربری و كلمه عبور دريافتی از اپراتور وارد سامانه شده و اقدام به اندازه گيری سرویس خود کند.

با توجه به اينكه سامانه تست سرعت هر اپراتور متفاوت است کاربران باید تنها از طريق سامانه سنجش سرعت شركت ارائه دهنده سرويس دريافتی خود برای سنجش سرعت اقدام کنند تا سرعت اتصال در شبكه اپراتور و نيز سرعت اتصال به شبكه اينترنت به درستی انداره گیری شود.

به گزارش مهر، براساس آخرین آمار مرکز توسعه مدیریت اینترنت (متما) که مربوط به پایان سال ۹۳ است، ۷۳.۹۴ درصد مردم ایران از طریق اینترنت ADSL، اینترنت دایل‌آپ، وایمکس، اینترنت موبایل و اینترنت فیبر به شبکه متصل می‌شوند و ۵۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۲۰ نفر در ایران کاربر اینترنت هستند.

در این طبقه بندی تعداد کاربران اینترنت ADSL در ایران ۱۵ میلیون و ۵۷۴ هزار و ۹۸ نفر و تعداد کاربران اینترنت موبایل حدود ۲۳ میلیون و ۹۱۸ هزار و ۴۵۴ مشترک اعلام شده است.