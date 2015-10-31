به گزارش خبرگزاری مهر برنامه متن حاشيه امشب به بررسي تهديدات حال و حاضر كشور و نحوه دفاع در مقابل اين تهديدات میپردازد.
طبق برنامه اعلامی قرار است در بخش متن اين برنامه با حضور سردار غلامرضا جلالی رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور به بررسی اين موضوع پرداخته شود.
در بخش حاشيه برنامه نيز با حضور محمدعلي اسفناني سخنگوی كميسون حقوقی و قضایی مجلس و عضو كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه به بررسی حواشي فيلترينگ تلگرام پرداخته خواهد شد.
گفتنی است برنامه زنده متن حاشيه ساعت ۲۰ شب های شنبه به تهيه كنندگی مهدي ترابيان و اجرای وحيد ايمانی روی آنتن می رود و به بررسی مسائل روز سياسی، اجتماعی و اقتصادی روز كشور می پردازد.
باحضور سردار جلالی و رئیس کمیسیون قضایی صورت میگیرد؛
بررسی تهدیدات کشور و ماجرای فیلترینگ تلگرام در برنامه «متن حاشیه»
برنامه متن حاشيه ساعت ۲۰ امشب به بررسی تهديدات حال و حاضر كشور و ماجرای فیلترینگ تلگرام میپردازد.
به گزارش خبرگزاری مهر برنامه متن حاشيه امشب به بررسي تهديدات حال و حاضر كشور و نحوه دفاع در مقابل اين تهديدات میپردازد.
کد مطلب 2954361
نظر شما