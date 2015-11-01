افزایش پروازهای فرودگاه بین المللی تبریز برای نیمه دوم سالجاری

مصطفی صفایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز در حمل و نقل هوایی منطقه شمال غرب گفت: بر همین اساس افزایش نوبت های پروازی این فرودگاه از سوی شرکت های هواپیمایی فعال در دستور کار قرار گرفته است.

وی در تشریح این موضوع خاطر نشان شد: با توجه به این رویکرد، یک نوبت پروازی در مسیر بغداد – تبریز – نجف توسط شرکت هوایی قشم ایر برای روزهای سه شنبه هر هفته به برنامه پروازی این شرکت افزوده شده که هواپیمای بکار گرفته شده در این مسیر نیز از نوع ایرباس با ظرفیت متوسط ۲۶۰ نفر است.

صفایی مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی در خصوص افزایش پروازهای داخلی فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز نیز اظهار داشت: شرکت هواپیمایی کاسپین نیز پرواز در مسیرهای تبریز– تهران و بالعکس برای روزهای دوشنبه و جمعه، تبریز – قشم و بالعکس در روزهای دوشنبه و تبریز – کیش در روزهای سه شنبه و جمعه هر هفته را به برنامه خود افزوده و هواپیماهایی از نوع «ام دی» را در این مسیرها بکار گرفته است.

مدیر کل فرودگاه های آذربایجان شرقی در بخش پایانی این گفتگو تصریح کرد: در حال حاضر پرواز به چهار کشور خارجی ترکیه، عراق، عربستان و امارات متحده عربی و نیز ۱۰ شهر داخلی تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، شیراز، بندر عباس، عسلویه، قشم و کیش از فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز صورت می گیرد.