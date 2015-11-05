نیشابور به عضویت اتحادیه شهرهای تاریخی جهان درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری روز پنجشنبه بابیان اینکه این عضویت فرصتی گران‌بها برای شهر نیشابور است ادامه داد: عضویت در سازمان‌های مختلف بین‌المللی آغاز راهی است که به ثمر رسیدن آن، نیازمند حمایت و همراهی تمام دستگاه‌ها است.

وی بیان کرد: طبق مکاتبه انجام‌شده با شهردار کیوتو ژاپن به‌عنوان رئیس شبکه یا اتحادیه شهرهای تاریخی جهان عضویت شهر نیشابور اعلام شد.

معاون استاندار و فرماندار ویژه نیشابور با اشاره به جایگاه و پیشینه غنی فرهنگی و مذهبی و تاریخی نیشابور ادامه داد: شهر نیشابور؛ شهری با داشته‌های مذهبی، فرهنگی، تاریخی و علمی است و حضورش در سازمان‌های بین‌المللی، فرصتی برای معرفی این داشته‌ها به تمام جهان است.

غلامحسین مظفری افزود: این اتحادیه، مهم‌ترین سازمان بین‌المللی حکومت‌های محلی برای میراث تاریخی شهرها به شمار می‌آید و هدف آن حفظ این میراث و آگاه‌سازی برای حفظ هویت تاریخی شهرهاست.

فرماندار ویژه نیشابور ضمن تأکید بر اهمیت نقش دیپلماسی شهری در توسعه شهر و جذب گردشگر افزود: تبادل دانش و تجربه درباره حفظ بناهای تاریخی و چگونگی معرفی و استفاده از این ظرفیت‌ها ازجمله دستاوردهای این عضویت است.

مظفری با اشاره به این مطلب که عضویت در سازمان‌ها و پیمان‌های بین‌المللی فرصت و شرایط لازم را برای شکوفایی و استفاده بیشتر از ظرفیت‌های ابرشهرنیشابور فراهم می‌کند و باعث می‌شود مسئولان و مدیران، تعهد و الزام بیشتری برای انجام کارها در خود احساس کنند گفت: عضویت در اتحادیه شهرهای تاریخی جهان، عرصه همکاری را درزمینهٔ مای تخصصی به وجود آورده که برای بهره‌گیری از آن، همه باید همکاری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، اتحادیه شهرهای تاریخی در سال ۱۹۸۷ در شهر «کیوتو» کشور ژاپن راه‌اندازی شد که دبیرخانه آن نیز در همان شهر قرار دارد و هم‌اینک۱۰۸ شهر از ۶۱ کشور جهان در آن عضویت دارند.