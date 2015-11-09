یگان حفاظت از میراث فرهنگی ۲۹ هزار شیء اصلی و بدلی کشف کرد

سرهنگ محمد کربلایی، فرمانده یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور به خبرنگار مهر گفت: تعداد ۶ هزار و ۴۳۹ شیء کشف شده اصلی و ۲۰ هزار و ۵۷۳ شیء کشف شده بدل توسط نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور کشف شده و یک هزار و ۹۷۰ شیء دیگر نیز هنوز کارشناسی نشده اند.

وی افزود: به این ترتیب ۲۸ هزار و ۹۸۲ شیء در ۲۶۲ عملیات به دست نیروهای یگان حفاظت از میراث فرهنگی کشور رسیده است.

وی گفت: یگان حفاظت با جمع آوری اخبار و اطلاعات و دریافت گزارش‌های مردمی از طریق مرکز کنترل و فرماندهی نسبت به شناسایی محل جرم و افراد مظنون اقدام و پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و امنیتی با استفاده از تجهیزات و امکانات در اختیار پس از هماهنگی های لازم با مبادی انتظامی و مقام قضایی وارد صحنه جرم شده و به دستگیری مجرمین علیه میراث فرهنگی اقدام و پرونده قضایی و تحویل مجرمین به مقام قضایی می پردازد.

سرهنگ کربلایی ادامه داد: انجام اقدامات لازم برای پیشگیری از وقوع جرائم علیه میراث فرهنگی، گردشگران داخلی و خارجی و کشف جرم و دستگیری متهمان و مجرمان از قانون و سایر اقدامات پیشگیرانه اعم از تهیه و تدوین طرح های حفاظتی، گشت زنی در محوطه های تاریخی از جمله وظایف نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی است.