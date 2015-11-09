بهروز افخمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر با اشاره به حواشی پیش آمده بین او و همایون اسعدیان بعد از برنامه «هفت» و همچنین وضعیت حال حاضر سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از فیلمسازان ما بیش از حد خود را جدی گرفته اند و به همین دلیل مردم دوست ندارند به سینما بروند تا فیلم های آنها را ببینند.

وی ادامه داد: شاید این مساله تاثیر متقابل مردم و فیلمسازان بر یکدیگر باشد یعنی وقتی مردم افسرده می شوند دیگر به سینما نمی روند و این مساله نیز فیلمسازان را افسرده می کند. این میان دور باطلی به وقوع می پیوندد که همینطور ادامه پیدا می کند و باعث شده است که وضعیت فعلی سینمای ایران پیش آید.

افخمی در پایان با اشاره به نامه ای که بعد از پخش برنامه «هفت» از همایون اسعدیان منتشر شد، گفت: اسعدیان به گونه ای در این نامه سخن گفته بود که گویی ما در حال رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری هستیم و من از این پاسخ بسیار تعجب کردم.