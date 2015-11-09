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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۹:۲۶

بهروز افخمی در غرفه مهر:

مردم وقتی افسرده می‌شوند دیگر به سینما نمی‌روند

مردم وقتی افسرده می‌شوند دیگر به سینما نمی‌روند

بهروز افخمی با اشاره به وضعیت حال حاضر سینمای ایران بیان کرد که مردم وقتی افسرده می‌شوند به سینما نمی‌روند و این مساله بر فیلمسازان هم تاثیر می‌گذارد.

بهروز افخمی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر با اشاره به حواشی پیش آمده بین او و همایون اسعدیان بعد از برنامه «هفت» و همچنین وضعیت حال حاضر سینمای ایران به خبرنگار مهر گفت: تعداد زیادی از فیلمسازان ما بیش از حد خود را جدی گرفته اند و به همین دلیل مردم دوست ندارند به سینما بروند تا فیلم های آنها را ببینند. 

وی ادامه داد: شاید این مساله تاثیر متقابل مردم و فیلمسازان بر یکدیگر باشد یعنی وقتی مردم افسرده می شوند دیگر به سینما نمی روند و این مساله نیز فیلمسازان را افسرده می کند. این میان دور باطلی به وقوع می پیوندد که همینطور ادامه پیدا می کند و باعث شده است که وضعیت فعلی سینمای ایران پیش آید.

افخمی در پایان با اشاره به نامه ای که بعد از پخش برنامه «هفت» از همایون اسعدیان منتشر شد، گفت: اسعدیان به گونه ای در این نامه سخن گفته بود که گویی ما در حال رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری هستیم و من از این پاسخ بسیار تعجب کردم.

کد مطلب 2961202
عطیه موذن

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