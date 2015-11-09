به گزارش خبرگزاری مهر، در این فراخوان آمده است: مطالعات و تحقیقات نشان می‌دهد علیرغم همه پیشرفت های فنآوارانه کماکان کتاب خواندن برای جامعه موثرترین و مفیدترین نوع مصرف فرهنگی است و آثار و برکات کتابخوانی هر فرد به کل جامعه می رسد.

شاید از همین رو است که در کشورهای مختلف حتی آن دسته از کشورهایی که اقتصاد آزاد دارند، برای رونق و تقویت کتابخوانی از بودجه های عمومی هزینه می کنند.

این فراخوان می افزاید: در متون دینی و سخنان بزرگان ما نیز کتابخوانی و توجه به کتاب جایگاه بالایی دارد، اما متاسفانه علیرغم این تاکیدات و توصیه ها در عمل منجر به رشد کتابخوانی رد کشورمان نشده است و کار به جایی رسیده است که وضعیت کتاب در ایران به گونه ای است که برای حفظ و تقویت آن مسئولیت همگانی داریم.

در این فراخوان هم چنین آمده است: راه رونق صنعت نشر یا از قفسه کتابخانه‌ها می گذرد یا از قفسه کتابفروشی ها. امروز دریافته ایم که اهمیت کتابفروشی اگر از نشر بیشتر نباشد، کمتر نیست. برای اصلاح وضعیت کتاب و برای تبلیغ و ترویج کتاب باید تلاش کنیم مراجعه به کتابفروشی ها افزایش یادد. مراجعه به کتابفروشی ها حتی اگر منجر به خرید کتاب نشود، یک فعالیت متعالی و ارزشمند است. امروزه تحقیقات بین المللی نشان داده است که بچه هایی که در معرض کتاب قرار می گیرند، به صرف در معرض کتاب قرار گرفتن در کسب علم و دانش از دیگران موفق ترند.

با این همه متاسفانه ما با پدیده تعطیلی کتابفروشی ها رو به رو هستیم. اگر کتابفروشی ها کم رونق شود همه زیان می بینیم. کل کشور زیان می بیند. آینده ما در گرو رونق امروز کتابفروشی هاست.

این فراخوان تاکید می کند: باید همه کمک کنیم که رونق به کتابفروشی ها بر گردد. سال گذشته در آخرین پنج شنبه هفته کتاب همراه با گروهی از اهل علم و دانش و بزرگان دینی و فرهنگی کشور از مردم دعوت کردیم به کتابفروشی ها بروند و خرید کنند. بسیاری از مردم و نخبگان به این دعوت پاسخ دادند. در تهران و برخی دیگر از شهرهای کشور مانند قم، شیراز و... و. برخی از نخبگان و مقامات نیز به این دعوت پاسخ دادند. این حرکت یک حرکت نمادین بود. با یک حرکت نمادین نمی شود انتظار داشت که مشکل ساختاری و ریشه ای حل شود، اما کمک می کند که این موضوع برای همه اهمیت پیدا کند.

مسجد جامعی در این فراخوان ضمن دعوت مردم و اهالی فرهنگ و هنر برای رفتن به کتابفروشی ها و خرید کتاب می گوید:

امسال هم به پیشنهاد برخی از عزیزان این دعوت را تکرار می کنیم و از همه کسانی که نزد مردم احترام دارند، می خواهیم که به این حرکت بپیوندند و با هر وسیله ای که در اختیار دارند، از مردم برای رفتن به کتابفروشی دعوت کنند، دعوت عام برای رفتن به کتابفروشی ها در همه روزهای سال و دعوت اختصاصی برای روز پنج شنبه۲۸ آبان آخرین روز هفته کتاب از مردم دعوت می کنیم در این روز به کتابفروشی های شهرهای مان سر بزنیم و کتاب بخریم و از آنان به خاطر اشتغال به این شغل شریف قدردانی کنیم و برای آینده کشورمان کاری کنیم که این شغل رونق بگیرد.

مسجد جامعی دعوت از اتحادیه ‌ها و تشکل های صنفی، روزنامه ها و رسانه ها و کتابفروشی ها برای پیوستن به این کمپین می گوید: از تشکل های صنفی و فرهنگی حوزه کتاب و به خصوص اتحادیه ناشران و کتابفروشان نیز دعوت می کنیم که با اطلاع رسانی شایسته از این حرکت پشتیبانی کنند. از روزنامه ها و رسانه‌ها و خبرگزاری ها هم دعوت می کنیم که مانند سال گذشته از این حرکت حمایت کنند و اطلاع رسانی کنند.

از مدیران و مسئولان نیز دعوت می کنیم که به این حرکت پیوسته و هرگونه که صلاح می دانند از نهاد کتابفروشی ها حمایت کنند. از کتابفروشان گرامی هم دعوت می کنیم که برای پنج شنبه۲۸ آبان برنامه هایی تدارک ببینند. سال گذشته برخی از کتابفروشی ها نویسندگان و هنرمندان را دعوت کردند و خود به دعوت کنندگان پیوستند و مردم هم دعوت آنان را بی پاسخ نگذاشتند.

در پایان این فراخوان امده است: دوستانی از مطبوعات و رسانه ها اعلام امادگی کرده اند که برنامه های کتابفروشی ها را به طور مرتب اطلاع رسانی کنند. اعلام آمادگی کرده اند که فراخوان اهل قلم و علما و بزرگان فرهنگ و هنر را منعکس کنند. امیدوارم که این حرکت های نمادین توجه همه را به اهمیت کتاب و کتابخوانی جلب کند و کمک کند که بار دیگر رونق به کتابفروشی های ایران بازگردد.