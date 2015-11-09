برنامه جدید توسعه میدان مشترک نفتی با عمان/ آغاز ساخت ۳ سکوی جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک عباسپور درباره آخرین وضعیت ساخت سکوهای جدید طرح توسعه میدان مشترک نفتی هنگام گفت: در حال حاضر ساخت سکوی جدید طرح توسعه میدان مشترک نفتی هنگام در یارد سکوسازی بندرعباس در حال انجام است.

مجری ساخت سکوهای دریایی میدان نفتی هنگام با اعلام اینکه هر یک از این سکوهای جدید از ظرفیت تولید و فرآورش روزانه ۲۵ هزار بشکه نفت خام برخوردار است، تصریح کرد: یکی از مهم ترین ویژگی های تولید نفت از میدان هنگام در تنگه هرمز مرغوبیت بالای نفت خام تولیدی این میدان مشترک است.

وی با تاکید بر اینکه در دولت قبل ساخت سکوهای فراساحلی توسعه این میدان مشترک به یک شرکت از کره جنوبی واگذار شده بود، اظهار کرد: با گذشت حدود دو سال پیشرفت ساخت این سکوها حتی به ۲۰ درصد نرسید و در نهایت شرکت نفت فلات قاره ساخت این سه سکوی دریایی را به مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران واگذار کرد.

عباسپور با یادآوری اینکه در شرایط فعلی ایران در طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سازه های دریایی در صنایع نفت و گاز به خودکفایی کامل رسیده است، بیان کرد: از اسفند ماه سال گذشته هم ساخت سه سکوی جدید طرح توسعه میدان هنگام در بندرعباس آغاز شده که پیش بینی می‌شود در مدت زمان دو سال ساخت این سازه های فراسحلی به پایان برسد.

وی با اشاره به اینکه هر یک از این سکوهای دریایی از ۱۴۰۰ تن تا ۱۷۰۰ تن وزن دارند، تاکید کرد: هم اکنون تامین کالا و تجهیزات مورد نیاز برای ساخت این سکوها آغاز شده است و در صورت تامین منابع مالی ساخت این سازه‌های فراساحلی شتاب خواهد گرفت.

مدیر فراساحل مجتمع کشتی سازی و صنایع فراساحل همچنین در پاسخ به این پرسش که اخیرا شرکت نفت فلات قاره ایران با شرکت نفت عمان به منظور توسعه این میدان نفتی به صورت مشترک مذاکراتی را آغاز کرده است، خاطرنشان کرد: این آمادگی وجود دارد که در صورت توافق شرکت نفت فلات قاره با شرکت نفتی عمانی، با این شرکت نفتی برای ساخت سکوها و مشارکت بیشتر همکاری کنیم.

در همین حال سعید حافظی، مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران اخیرا در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تاکنون مذاکراتی با عمان به منظور توسعه مشترک میدان نفتی هنگام داشته ایم، گفته است: تاکنون سه دور مذاکرات با طرف عمانی به منظور مشارکت به جای رقابت در طرح توسعه میدان نفتی هنگام انجام شده است.

وی با اعلام اینکه قطعا مشارکت با کشورهای شریک در طرح توسعه میادین نفت و گاز منجر به تولید صیانتی بیشتر از مخازن هیدروکربوری خواهد شد، تصریح کرده است: میدان هنگام پیچیدگی‌هایی دارد و در واقع نفت درجای این میدان سریع و با فشار بالا تولید می شود و به دلیل ویژگی این میدان کاهش تولید امری طبیعی است، البته ظرفیت‌ها برای تولید ۳۰ هزار بشکه پیش‌بینی شده و چاه‌ها و خطوط انتقال وجود دارند اما طبیعت میدان روند کاهشی دارد که در عمان نیز وضعیت به همین صورت است.

به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود ۲ تریلیون فوت مکعب است.

در همین حال، عمان چند سال زودتر از ایران و با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را با ساخت یک خط لوله به طول ۲۵ کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت ۱۰ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.

با وجود تاخیر حدود یکسال ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک نفتی نسبت به طرف عمانی، اما در کوتاه ترین زمان تولید نفت از این میدان حتی به مرز ۲۸ هزار بشکه در روز هم افزایش یافت.