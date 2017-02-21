گفتگوی نفتی ایران باکویت و عربستان/آخرین وضعیت توسعه میادین مشترک

کریم زبیدی در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت مذاکرات انجام گرفته با شرکت‌های بین‌المللی نفت جهان به منظور توسعه میادین نفتی ایران در خلیج فارس، گفت: در شرایط فعلی توسعه میادین نفتی همچون اسفندیار، فروزان، فرزاد A و B، سلمان و هنگام از مهمترین برنامه‌های اولویت دار شرکت ملی نفت ایران در منطقه خلیج فارس است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی نفت ایران در خصوص آخرین وضعیت توسعه میدان مشترک آرش هم توضیح داد: برای آغاز توسعه این میدان مشترک توسط شرکت نفت، وزارت امور خارجه گفتگوهایی را با طرف کویتی و عربستان سعودی آغاز کرده است.

به گزارش مهر، میدان گازی آرش با در اختیار داشتن ذخیره بیش از یک تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی و ۳۱۰ میلیون بشکه نفت خام در شمال غربی خلیج فارس مشترک بین ایران، کویت و عربستان قرار گرفته است.

سال گذشته شرکت‌های ملی نفت کویت (کی. پی. سی) و آرامکوی عربستان سعودی به منظور توسعه میدان نفت و گاز آرش (الدوره) کنسرسیوم (کی. جی. او) را تاسیس کردند و حتی شهریور ماه سال گذشته برای توسعه میدان مشترک آرش حفاری یک حلقه چاه اکتشافی آغاز شد.

برنامه توسعه میدان مشترک با عمان

این مقام مسئول همچنین در مورد توسعه میدان نفتی هنگام با توجه به افت فشار و تولید این میدان مشترک با عمان هم توضیح داد: این میدان، نفت بسیار با ارزشی دارد و زمانی برای برداشت مشترک با عمانی ها مذاکراتی انجام دادیم که با میدان البخاء آنها مشترک هست اما از این مذاکرات نتیجه‌ای نگرفتیم.

وی با اعلام اینکه نفت میدان هنگام بسیار سبک است، بیان کرد: هم اکنون توسعه این میدان نفتی در مرحله توصیف بوده و تا آنجا که بتوانیم نفت آن را تولید می‌کنیم و مطابق با رفتار میدان درباره نحوه برداشت و توسعه فازهای آتی آن تصمیم گیری خواهیم کرد.

به گزارش مهر، میدان مشترک هنگام در سال ۱۹۷۵ میلادی با حفر یک حلقه چاه در خلیج فارس کشف و به دنبال آن در سال ۲۰۰۶ میلادی با حفر دومین چاه و انجام مطالعات مخزن مشخص شد، میزان نفت درجای این میدان بیش از ۷۰۰ میلیون بشکه و گاز درجای آن حدود ۲ تریلیون فوت مکعب است.

در همین حال، عمان چند سال زودتر از ایران و با مشارکت یک شرکت انگلیسی، تولید نفت خام از این میدان مشترک را با ساخت یک خط لوله به طول ۲۵ کیلومتر از بخش مشترک میدان هنگام – البخاء و استفاده از تاسیسات موجود در راس الخیمه امارات را با ظرفیت ۱۰ هزار بشکه نفت در روز آغاز کرد.

با وجود تاخیر حدود یکسال ایران در آغاز برداشت از این میدان مشترک نفتی نسبت به طرف عمانی، اما در کوتاه ترین زمان تولید نفت از این میدان حتی به مرز ۲۸ هزار بشکه در روز هم افزایش یافت اما هم اکنون تولید از این میدان رو به کاهش است.

آمادگی نروژ برای توسعه میدان مشترک با عربستان

زبیدی همچنین درباره آخرین وضعیت توسعه میدان اسفندیار به عنوان یکی از میادین مشترک نفتی با عربستان سعودی هم توضیح داد: تاکنون چندین شرکت خارجی برای توسعه این میدان پیشنهادهایی ارائه کرده اند که پیشنهاد یک شرکت نروژی از سایر پیشنهادها مناسب تر بوده و گفتگوها با این شرکت اروپایی و سایر شرکت‌های خارجی علاقه مند ادامه دارد.

به گزارش مهر، میدان اسفندیار هم یکی دیگر از میادین مشترک نفتی ایران و عربستان در خلیج فارس بوده که قرار است با توسعه این میدان در مجموع روزانه ۱۲ هزار بشکه نفت برداشت شود.

برای توسعه این میدان مشترک نفتی در خلیج فارس به حدود ۴۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری نیاز است که تاکنون شرکت نفت برنامه نهایی خود برای توسعه این میدان را اعلام نکرده است.