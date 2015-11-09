سرقت دکل های موبایل را به نیروی انتظامی گزارش دهید

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از مردم درخواست کرد: به منظور جلوگیری از قطع ارتباط سرویس مشترکان و کاهش کیفیت ارتباطات موبایل، درصورت مشاهده تعرض یا سرقت سایتهای BTS، با نیروی انتظامی به شماره ۱۱۰ و یا سامانه شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای تلفن همراه براساس موافقتنامه پروانه فعالیت خود، متعهد هستند از نظر جمعیتی برای ۸۵ درصد جمعیت و از نظر جغرافیائی، در تمام شهرهای کشور پوشش تلفن همراه ایجاد کنند اضافه کرد: اپراتورهای تلفن همراه به تعهدات خود براساس موافقتنامه عمل کرده‌اند و پوشش ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور نیازمند مهیا شدن زیرساختهای لازم برای ایجاد شبکه (برق و فضای سایت) و همکاری نهادهای حاکمیتی و عمومی از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و ... است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حال حاضر با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی و فنی، طی دوره‌های زمانی مشخص، وضعیت شبکه سیار را در تمام نقاط شهری و جاده‌ای پایش و بررسی می‌کند و به منظور ارتقاء وضعیت شبکه از سوی اپراتورها، براساس مفاد موافقتنامه پروانه، اقدامات لازم را اعمال می‌کند.