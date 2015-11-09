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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

درخواست رگولاتوری از مردم؛

سرقت دکل های موبایل را به نیروی انتظامی گزارش دهید

سرقت دکل های موبایل را به نیروی انتظامی گزارش دهید

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از مردم خواست برای جلوگیری از قطع ارتباط سرویس های موبایل، سرقت دکلهای BTS تلفن همراه را به نیروی انتظامی گزارش کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا داداش زاده معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری از مردم درخواست کرد: به منظور جلوگیری از قطع ارتباط سرویس مشترکان و کاهش کیفیت ارتباطات موبایل، درصورت مشاهده تعرض یا سرقت سایتهای BTS، با نیروی انتظامی به شماره ۱۱۰ و یا سامانه شکایات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شماره ۱۹۵ تماس بگیرند.

وی با بیان اینکه اپراتورهای تلفن همراه براساس موافقتنامه پروانه فعالیت خود، متعهد هستند از نظر جمعیتی برای ۸۵ درصد جمعیت و از نظر جغرافیائی، در تمام شهرهای کشور پوشش تلفن همراه ایجاد کنند اضافه کرد: اپراتورهای تلفن همراه به تعهدات خود براساس موافقتنامه عمل کرده‌اند و پوشش ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور نیازمند مهیا شدن زیرساختهای لازم برای ایجاد شبکه (برق و فضای سایت) و همکاری نهادهای حاکمیتی و عمومی از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شهرداری‌ها و ... است.

وی گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی در حال حاضر با در اختیار داشتن تجهیزات تخصصی و فنی، طی دوره‌های زمانی مشخص، وضعیت شبکه سیار را در تمام نقاط شهری و جاده‌ای پایش و بررسی می‌کند و به منظور ارتقاء وضعیت شبکه از سوی اپراتورها، براساس مفاد موافقتنامه پروانه، اقدامات لازم را اعمال می‌کند.

کد مطلب 2961836

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