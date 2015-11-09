۱۲هزار خودرو درروز اول فروش رفت/ارائه سفته به جای چک مشکلی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خسروتاج در گفتگو با بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما گفت: در روز نخست فروش خودرو در قالب طرح تحریک تقاضا و اعطای تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، مردم استقبال خوبی از این طرح داشتند.

وی با اعلام اینکه تا ساعت ۲۰ دوشنبه، ۱۲ هزار دستگاه خودرو از محصولات سایپا و ایران خودرو به فروش رسید، اظهارداشت: آن دسته از افرادی که در ارائه چک به نمایندگی مجاز مشکل دارند، می‌توانند از سفته استفاده کنند.

به گزارش مهر، اجرای طرح خرید خودرو با وام ۲۵ میلیون تومانی از ساعات ابتدایی صبح دوشنبه در نمایندگی‌های مجاز خودروسازان داخلی از جمله ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو آغاز شد. ابتدا قرار بود که دوره بازپرداخت وام‌های ۲۵ میلیون تومانی، ۷ ساله و با نرخ بهره ۱۶ درصد باشد. اولین بار این خبر را ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نشست مشترک سه عضو اقتصادی دولت برای رونمایی از بسته سیاست‌های جدید اقتصادی در نیمه دوم سال اعلام کرد.

آن روزها خبری از بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو در مدت زمانی کمتر از ۷ سال نبود اما هر چقدر که به زمان آغاز اجرای طرح نزدیک تر شدیم، گفته‌های مقامات بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به روزهای اول اعلام اجرای طرح، متفاوت‌تر می‌شد.

در عین حال، تا قبل از روز اجرا قرار بر این بود که دوره بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو، ۴ تا ۷ ساله باشد اما از صبح دوشنبه که مردم برای ثبت نام و آگاهی از شرایط فروش خودروها با این وام، به نمایندگی‌ها مراجعه کردند، ناگهان متوجه شدند که دوره بازپرداخت طرح، به جای اینکه ۴ تا ۷ ساله باشد، به یک تا ۴ ساله تغییر یافته است.

در تازه ترین اظهارنظرها، مجتبی خسرو تاج قائم مقام وزارت صنعت منکر ۷ ساله بودن بازپرداخت وام ۲۵ میلیون تومانی خودرو شده است، وی گفت: «از ابتدا هم قرار نبوده دوره بازپرداخت ۷ سال باشد بلکه مدت زمان اعلامی تا ۷ سال از سوی دولت عنوان شده بود، بنابراین از ابتدا هم قرار نبود بازپرداخت‌ها به صورت ۷ ساله باشد.»

به همین تناسب، میزان اقساط و نحوه دریافت چک‌ها هم متفاوت بود، این در شرایطی است که اکنون، زوایای دیگری از اجرای این طرح نمایان شده است؛ زاویه ای که نشان می‌دهد بازپرداخت این وام ۲۵ میلیون تومانی، بهره ۱۶ درصد نخواهد داشت بلکه بهره ها، مرکب و با توجه به شرایط بازپرداخت متفاوت است؛ به این معنا که اگر فردی از این تسهیلات استفاده کرده و اقساط آن را ماه به ماه تسویه کند، مشمول دریافت وام با بهره ۱۶ درصدی خواهد شد، در غیر این صورت باید منتظر اعمال بهره مرکب توسط مجریان باشد.

بر همین اساس، طرحی که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است، دیگر آن طرح دولت نیست که از آن با افتخار به عنوان تحریک تقاضای داخلی نام برده می‌شود، چراکه دیگر اجرای طرح با بازپرداخت ۷ ساله و با سود بانکی ۱۶ درصد نخواهد بود، بلکه دوره بازپرداخت از ۷ به ۴ ساله یا کمتر تغییر یافته و در عوض، اگر قرار باشد ماه به ماه تسویه صورت نگیرد، مشتری باید زیر بار بهره مرکب برود که فرمول آن هم اختصاصا در اختیار بانک‌ها است؛ نه کسی از آن سر در‌می آورد و نه کسی به غیر از بانکی‌ها قدرت محاسبه آن را دارند.

نکته حائز اهمیت این است که در مراجعه ای که صبح دوشنبه خبرنگار مهر به نمایندگی فروش یکی از خودروسازان داشت، متوجه شد در فرم‌هایی که در اختیار مشتری به تناسب نوع خودروی انتخابی‌اش قرار می‌گرفت، مدت زمان بازپرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه طراحی شده بود، ضمن اینکه خودروسازان دریافت چک از مشتریان را به دوره های ۴ ماهه تغییر داده بودند.

البته علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی امروز گفته است: اگر متقاضیان دریافت وام کالا یا خودرو دسته چک نداشته باشند، می توانند از سفته هم استفاده کنند، ضمن اینکه نرخ سود تسهیلات این تسهیلات ۱۶ درصد به شرط اقساط ماهیانه خواهد بود.

در این میان، امیر حسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با نظر بانک مرکزی، بهره مرکب برای آن دسته از تسهیلاتی که در قالب چک و در فواصل زمانی بیش از یک ماه بازپرداخت می‌شود، در نظر گرفته خواهد شد.