مسئولان رسانه ملی به وظیفه خود در قبال مردم عمل کردند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از استانداری زنجان، جمشید انصاری با اشاره به ضرورت مسئولیت پذیری رسانه ملی افزود: نداشتن دقت لازم از سوی تهیه کنندگان برنامه ها و کسانی که باید در آن نظارت داشته باشند، متوجه مسئولان این رسانه است و در این موضوع پیش آمده نیز مجموعه مدیریت صدا و سیما مسئولیت دارند.

وی یادآور شد: ایرانیان، مردمی بسیار با فرهنگ هستند که به درستی به این نوع اتفاق ها حساسیت نشان می دهند و این حساسیت فقط از طرف اقوام و فرهنگ خاصی که مورد اهانت قرار می گیرند نیست بلکه همه مردم کشور با هر قومیت و فرهنگی به این گونه اهانت ها معترض می شوند.

انصاری با تاکید بر اینکه باید قاعده همزیستی، همدلی و همزبانی در کشور رعایت شود، گفت: در نظام مردم سالار، مسئولان جدای از مردم نیستند بلکه باید زودتر از مردم به اتفاق ها عکس العمل نشان داده و هرگونه بی توجهی و بی دقتی از این دست از هر سویی را به عاملان و مسئولان آن تذکر دهند.

انصاری با بیان اینکه در کشوری که اقوام و قومیت های مختلف با احترام متقابل در کنار یکدیگر زندگی می کنند این نوع بی دقتی ها جای تاسف دارد و پذیرفته نیست، حساسیت و اقدام مسئولان رسانه ملی در مورد واکنش نسبت به اتفاق اخیر را مناسب و نشان از توجه آنان به مسئولیت خود خواند.

استاندار زنجان بااشاره به عکس العمل مسئولان دولتی و مقامات محلی و واقف بودن مسئولان صدا و سیما نسبت به بی دقتی و خطای رخ داده در برنامه تلویزیونی شبکه دو سیما تاکید کرد: در شرایط حساس کشور که رهبر معظم انقلاب نیز امسال را سال ملت و دولت، همدلی و همزبانی اعلام کردند مردم فهیم و با فرهنگ کشور با کرامتی که همیشه دارند و از آنان انتظار می رود این عذرخواهی را می پذیرند تا به دیگر کارهای حساس و مهم کشور پرداخته شود.