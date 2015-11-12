به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله جولایی ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه نشست مسئولان ستاد دیه که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: امیدواریم تا پایان سال بیش از ۵ هزار زندانی محکوم مالی جرائم غیرعمد واجد شرایط آزاد شوند.

وی با استناد به آیات قرآن کریم و روایات اسلامی عفو و گذشت و خدمت به بندگان را سنت حسنه دانست و گفت: از مسئولان و دست اندرکاران ستاد دیه در استان کرمانشاه تقاضا داریم زندانیان جرائم مالی غیرعمد واجد شرایط را شناسایی و به مرکز گزارش دهند تا در اسرع وقت نسبت به آزادی این افراد اقدام و حمایت مطلوب صورت گیرد.

جولایی ابراز امیدواری کرد در آینده‌ای نزدیک جشن آزادی زندانیان جرائم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری در استان شهید پرور کرمانشاه که امکان آزادی آنان وجود دارد با حضور مسئولان برگزار شود.

وی افزود: سال گذشته برای ۸۴۹۸ زندانی جرائم غیر عمد بیش از ۷۲۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز داشتیم که از این مبلغ ۳۰۰ میلیارد تومان از شاکیان گذشت گرفتیم.

جولایی گفت: در ۶ ماهه نخست امسال ۳۵۰۰ زندانی جرائم مالی غیرعمد و غیرکلاهبرداری آزاد شدند و در صورت اعطای تسهیلات بانکی و همکاری بانک‌های عامل و فعالیت مضاعف عزیزان تا پایان سال ۵ هزار زندانی جرائم غیر عمد آزاد شوند.