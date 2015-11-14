افزایش استفاده از واژه های بیگانه، جنتی را به مجلس کشاند

علی مطهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی سئوال بنده از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص عدم اجرای قانون منع استفاده از کلمات بیگانه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران با بیان اینکه متولی اجرای این قانون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، اظهار داشت: وزارت ارشاد باید از استفاده از کلمات بیگانه در سر در فروشگاه ها، شرکت ها و بسته بندی ها جلوگیری کند.

وی ادامه داد: قانون اختیارات لازم را به وزارت ارشاد داده است که با همکاری سایر دستگاه ها قانون منع استفاده از کلمات بیگانه را اجرا کند.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس افزود: متاسفانه استفاده از این کلمات روز به روز رواج بیشتری می باید و وزارت فرهنگ و ارشاد در این خصوص مسئول است.

به گزارش مهر علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکنون ۲ کارت زرد از مجلس به دلیل ایجاد محدودیت در آزادی مطبوعات و «تساهل و تسامح» وزیر در برابر توهین به مقدسات و از سوی دیگر ترویج اباهه گری، دریافت کرده است.