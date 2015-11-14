گزارش بانک مرکزی از تغییرات قیمتی ۱۱ قلم کالا

به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی گزارش هفتگی متوسط قیمت خُرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران را برای ۱۵ آبان ماه سال جاری اعلام کرد که بر این اساس نرخ پنج گروه مواد خوراکی ثابت، نرخ پنج گروه دیگر افزایش و تنها قیمت یک گروه کاهش یافت.

نرخ لبنیات، قند و شکر، چای، روغن نباتی و برنج در این هفته نسبت به هفته قبل از آن ثابت ماند، اما در همین حال در دوره یادشده نرخ تخم مرغ ۳ درصد، حبوب ۲.۵ درصد، میوه های تازه ۲.۲ درصد، سبزی های تازه ۶.۸ درصد و گوشت قرمز ۰.۴ درصد رشد داشت. در همین حال در این هفته گوشت مرغ با ۲.۹ درصد کاهش مواجه شده است.

لبنیات و تخم مرغ

در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات، قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۰.۴ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه ثابت بود. قیمت تخم مرغ نیز معادل ۳ درصد افزایش یافت و شانه ای ۷۵ هزار تا ۹۵ هزار ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب

این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه بدون تغییر بود. در گروه حبوب، قیمت نخود معادل ۸.۴ درصد، لپه نخود چهار درصد و عدس ۳.۸ درصد افزایش یافت اما بهای سایر اقلام این گروه بین نیم تا تا ۲۲ درصد کاهش داشت.

میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری خربزه، هندوانه و کیوی عرضه نمی شد ولی اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه شد.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه های تازه قیمت پرتقال درجه یک معادل ۱۱.۶ درصد، لیموشیرین ۱.۸درصد، انار ۵.۶ درصد و گلابی ۱۹.۳ درصد کاهش اما بهای سایر اقلام این گروه بین ۰.۱ درصد تا ۶۱.۶ درصد افزایش یافت. در گروه سبزی های تازه نیز قیمت سبزی های برگی، ثابت بود. بهای سیب زمینی معادل ۰.۲ درصد کاهش اما قیمت سایر اقلام این گروه بین ۲.۲ تا ۴۰.۷ درصد افزایش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته مورد گزارش، بهای گوشت گوسفند و گوشت تازه گاو و گوساله به ترتیب معادل نیم و سه دهم درصد افزایش اما قیمت گوشت مرغ ۲.۹ درصد کاهش یافت.

قند، شکر، چای و روغن‌نباتی

در این هفته بهای قند، شکر، چای خارجی و انواع روغن نباتی بدون تغییر بود.

براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ لبنیات در دوره یک ساله منتهی به ۱۵ آبان ماه امسال معادل ۵.۵ درصد، برنج ۶.۴ درصد، حبوب ۲۵.۶ درصد، سبزی های تازه ۷ درصد، گوشت قرمز ۶.۱ درصد، گوشت مرغ ۵.۱ درصد قند و شکر ۹.۳ درصد و روغن نباتی ۰.۷ درصد رشد داشتند؛ در عین حال در همین دوره نیز تخم مرغ ۶.۶ درصد، میوه های تازه ۱.۵ درصد و چای ۱.۳ درصد افت داشتند.