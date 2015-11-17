علی سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد در اولویت بنگاه‌های اقتصادی قرار دارد، افزود: با توجه به گستردگی کاری و پراکندگی کارگران در بنگاه‌های اقتصادی از سه سال گذشته برنامه‌هایی تحت عنوان برنامه‌های پیشگیری از اعتیاد و برنامه‌های فرهنگی در بنگاه‌های اقتصادی استان به‌صورت مدون و منسجم اجرا می‌شود.

وی در ادامه بابیان اینکه برای اجرای این برنامه جلسات متعددی با کارفرمایان و مدیرعاملان بنگاه‌های اقتصادی استان همدان برگزار شده است، اظهار داشت: در این راستا کارفرمایان و مدیرعاملان بنگاه‌های اقتصادی استان برای برگزاری برنامه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد با اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همکاری‌های لازم رادارند.

سلگی از اجرای ۱۲ عنوان برنامه در ۶ ماهه نخست سال ۹۴ در استان خبر داد و عنوان کرد: برگزاری کارگاه‌های آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه بهداشت‌یاران، برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد ویژه کارگران در بنگاه‌های اقتصادی، ایجاد سازمان بهداشت‌یاران در بنگاه‌های اقتصادی باهدف بهبود وضعیت و صیانت از کارگران ازجمله این برنامه‌ها است.

وی برگزاری کارگاه آموزشی مهارت‌های زندگی ویژه بهداشت‌یاران و کارگران، برگزاری دوره آموزشی برنامه نرم‌افزاری ارتقا سلامت روان در محیط کار ویژه مدیران بنگاه‌های اقتصادی سرپرستان، کارگران و خانواده‌های کارگران و غیره را از دیگر برنامه‌های اجراشده در ۶ ماهه نخست سال جاری عنوان کرد.

سلگی با تأکید بر اینکه بیشتر شرکت‌های استان همدان دارای بهداشت‌یار هستند، بیان داشت: کمتر شرکتی با بیش از ۵۰ نفر نیروی کار وجود دارد که بهداشت‌یار نداشته باشند.

بهداشت‌یاران بنگاه‌های اقتصادی به‌طور مستقیم با حوزه آسیب‌های اجتماعی در ارتباط هستند

وی یادآور شد: بهداشت‌یاران بنگاه‌های اقتصادی استان همدان به‌طور مستقیم با حوزه آسیب‌های اجتماعی در ارتباط هستند.

وی با اشاره به اینکه پارسال ۲ طرح ملی در راستای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی باهمت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان برگزار شد، گفت: امسال نیز طرح ملی غربالگری بهداشت و سلامت روان ویژه جامعه کار و تلاش استان اجراشد.

معاون تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همدان ایجاد تبلیغات محیطی و تشکیل اتاق فکر پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی با همکاری ۱۰ دستگاه اجرایی، سازمان‌های مردم‌نهاد و بنگاه‌های اقتصادی را از دیگر برنامه‌های این اداره کل در حوزه پیشگیری از اعتیاد برشمرد.

سلگی در ادامه با تأکید بر اینکه در ۶ ماهه دوم سال اجرای برنامه‌هایی در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و برنامه‌های فرهنگی در دستور کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد، اظهار داشت: همچنین این اداره کل در رابطه با اشتغال بهبودیافتگان از اعتیاد برنامه‌هایی را در دستور کار دارد که یکی از آن‌ها ثبت و تشکیل شرکت تعاونی بهبودیافتگان از اعتیاد است.

وی بابیان اینکه این طرح در راستای بهبود وضعیت و صیانت از بهبودیافتگان از اعتیاد است، ادامه داد: با توجه به اینکه ایده و طرح این برنامه کارشناسی شده امیدواریم این شرکت با حمایت و تعامل دستگاه‌های اداری ازجمله استانداری تشکیل شود.

سلگی در ادامه بابیان اینکه شرکت تعاونی بهبودیافتگان از اعتیاد با ۵ ساختار عمده فعالیت مراحل ثبت را طی می‌کند، بیان داشت: ایجاد مرکز آموزشی درمانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی با رویکرد کاهش تقاضا برای مصرف در استان است.