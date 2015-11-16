توقف خانگی نفت مسجدسلیمان و ایرانجوان

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه دیدارهای هفته پانزدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور، عصر امروز دوشنبه دو مسابقه برگزار شد که ابتدا دو تیم ایرانجوان بوشهر و گل‌گهر سیرجان به تساوی بدون گل رضایت دادند؛ نتیجه‌ای که باعث سقوط یک پله‌ای هر دو تیم در جدول این مسابقات شد.

در مسجدسلیمان هم تیم نفت با گل دقیقه ۷۰ ستار دراجی از شکست خانگی برابر مس رفسنجان نجات یافت و به تساوی یک بر یک برابر این تیم رضایت داد. مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان با این تساوی یک پله در جدول سقوط کرده و به ترتیب رده‌های یازدهم و دوازدهم را به خود اختصاص دادند.

نتایج سایر دیدارهای هفته پانزدهم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* نساجی مازندران یک - ماشین سازی تبریز یک

* پیکان تهران یک - خونه به خونه بابل یک

* شهرداری اردبیل صفر - فولاد یزد یک

* پاس همدان صفر - صنعت نفت آبادان صفر

* گیتی پسند اصفهان یک - پارسه تهران صفر

* داماش گیلان صفر - خیبر خرم‌آباد صفر

* فجرسپاسی شیراز یک - آلومینیوم هرمزگان صفر

* مس کرمان صفر - آلومینیوم اراک صفر