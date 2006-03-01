راههاي تعامل دفتر تبليغات اسلامي قم و وزارت بهداشت بررسي مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"حجت الاسلام سيد حسن رباني رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در اين ديدار با اشاره به ربع قرن فعاليت اين نهاد در محورهاي تبليغي ، فرهنگي ، آموزشي و پژوهشي گفت: دفتر تبليغات اسلامي بزرگترين و مهمترين نهاد تبليغي كشور است كه با اعزام بيش از بيست هزار مبلغ در سال به نقاط مختلف كشور نقش مهمي را ايفا مي كند.

وي افزود: دفتر تبليغات اسلامي به عنوان عقبه تئوريك نظام به عرصه پژوهش به منظور رفع نيازهاي عرصه فكري و ديني اهتمام جدي داشته كه تاكنون بيش از دويست اثر پژوهشي را به چاپ رسانده است.

وي گفت: اين نهاد با توجه به نيازهاي نظام در عرصه فرهنگ، قدمهاي بزرگي برداشته است كه دائرة المعارف قرآن كريم و اصطلاح نامه علوم اسلامي نمونه بارز آن است.

رئيس دفتر تبليغات اسلامي افزود: به تناسب نيازهاي حوزه و جامعه دفتر تبليغات اسلامي در بخش آموزش نيز تلاشهايي داشته كه مؤسسه آموزش عالي باقر العلوم (ع) از ثمرات آن است.

وي ارتقاء سطح بهداشت عمومي مردم توسط مبلغان ، تلاش براي شناسايي و تبيين موضوعات پژوهشي با همكاري پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي را از موضوعات تعامل دفتر تبليغات اسلامي با وزارت بهداشت عنوان كرد .

حجت الاسلام دكتر محمد تقي سبحاني معاون پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي و رئيس پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامي نيز تصريح كرد: در عرصه هاي آموزشي و پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي به دنبال همكاريهاي نهادينه با نهادهاي رسمي نظام است.

وي با اشاره به اينكه در عمل بايد نشان دهيم كه دين از سياست جدا نيست، گفت: در گذشته به دلايل مختلفي چون آماده نبودن حوزه ها و نبود باور درست از آنها توسط دولت گفتگوي سامان مندي را شاهد نبوديم كه امروز مديران نظام بايد در اين راستا حركت كنند.

وي از دفتر تبليغات اسلامي به عنوان نهاد پيشگام حوزوي در زمينه تحقيقات پزشكي نام برد و گفت: در اين راستا طي 3 سال اخير شاهد تعاملات خوبي با پژوهشكده رويان و انجمن روان شناسي ايران بوده ايم.

رئيس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي افزود: دفتر تبليغات اسلامي در حوزه آموزش و پژوهش مي تواند با وزارت بهداشت و درمان همكاري كند.

دكتر باقري لنكراني وزير بهداشت درمان و آموزش و پزشكي نيز آموزش عمومي در امر بهداشت و درمان يك مسئله جدي و مهم است كه با توجه به دستورات مختلف بهداشتي در متون ديني، حوزه ها مي توانند نقش مهمي را در سلامت عمومي جامعه ايفا كنند.

وي شناخت حقوق متقابل پزشك و بيماران، موضوع شناسي فقهي در مسائل پزشكي ، تصميم گيري براي سلامتي بيمار را از نيازهاي وزارت بهداشت و درمان عنوان كرد و اظهار داشت: محققان حوزوي با توجه به نيازهاي جامعه ديني تلاش جدي در رفع خلاء هاي جامعه داشته باشند.

وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي افزود: هم اكنون حدود 100 هزار دانشجو در 43 دانشگاه علوم پزشكي كشور مشغول به تحصيل مي باشند كه بايد در زمينه دروسي معارف اسلامي آنان به گونه اي برنامه ريزي كرد كه به نيازها و علاقه مندي هاي متناسب با شغل آتي آنان پاسخ داده شود.

وي گفت: تأسيس دوره هاي بين رشته اي چون اخلاق پزشكي و طب اسلامي براي جامعه بسيار مفيد است كه مي تواند از زمينه هاي همكاري وزارت بهداشت با دفتر تبليغات محسوب شود.