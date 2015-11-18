بخش خصوصی در عمران شهرهای جدید مشارکت داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان در دومین گردهمایی مدیران عامل شهرهای جدید در اراک با اشاره به اهمیت توسعه شهرهای جدید در کشور اظهار داشت: سیاست ۲۵ ساله گسترش شهرهای جدید در دولت های قبلی وجود داشته و در این دولت نیز به طور جدی پیگیری می شود.

وی افزود: باید برای عمران و آبادانی شهرهایس جدید از یک نقشه مطلوب و مطمئن استفاده کنیم که این مهم باید از تجربیات گذشته و ابداعات و تجربیات نوین بین المللی منشا بگیرد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور تصریح کرد: باید برای نقشه راه جامع، ۲۰ سال گذشته را بررسی کرده و یک نگاهی هم به شهرسازی در کشورهای دیگر دنیا داشته باشیم.

نریمان افزود: همچنین باید تلاش کنیم سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه شهرسازی افزایش پیدا کند و پررنگ تر از قبل عمل کنند.

اتمام پروژه شهر جدید امیرکبیر اراک طی شش ماه آینده

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور با اشاره به پروژه شهر جدید امیرکبیر در کیلومتر ۴۰ اراک-سلفچگان گفت: پروژه های زیربنایی و روبنایی این شهر با اعتبارات و کمک مردم و بانک های مسئول در شش ماهه سال آینده به اتمام می رسد.

وی با اشاره به پروژه های مسکن مهر گفت: برای پروژه های مسکن مهر در کشور بنا را بر این گذاشته بودیم که زمین ۹۹ ساله ارزان قیمت در اختیار قرار دهیم اما ارزش افزوده بر این پروژه ها اعمال شد.

مدیرعامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید کشور با اشاره به پروژه های مسکن مهر شهر جدید مهاجران گفت: مسکن مهر شهر مهاجران به صورت زمین ۹۹ ساله و با وام ارزان در یک هزار و ۳۴۴ واحد مسکونی به بهره برداری رسیده است.

نریمان بیان کرد: مشکلاتی برای مساکن مهر وجود داشت که با مساعدت مسئولان تا حدی رفع شده است و سایر مشکلات نیز برطرف خواهد شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در شهر پرند ۲۰ پروژه آموزشی در حال احداث است همچنین در شهر پردیس یک هزار میلیارد ریال اعتبار و زمین در اختیار بانک مسکن قرار داده ایم.

نریمان با اشاره به اهمیت سرلوحه قرار دادن اقتصاد مقاومتی اضافه کرد: هدف از اقتصاد مقاومتی این است که از امکانات و ابداعات نوین استفاده کنیم تا چرخ اقتصاد کشور ساکن نماند و این اقدام گام بزرگی است که همکاری همه سازمان های ذیربط را می طلبد.