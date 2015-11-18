تایباد مرغوب ترین معدن های کشور را در خود جای داده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شرافتی راد فرماندار روز چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه رییس جدید اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تایباد در محل فرمانداری اظهار کرد: در حال حاضر تعداد ۱۲ معدن فعال و ۱۰ معدن غیر فعال می باشد و یک محدود معدنی به شرکت تعاونی مرزنشیان گنجینه دوغارون تایباد واگذار شده است

وی تعداد کل کارت های بارزگانی فعال و غیر فعال را ۸۳ فقره عنوان کرد و افزود: از این تعداد ۶۸ فقره کارت بازرگانی فعال و ۱۵ فقره غیر فعال می باشد که از ۶۴ فقره کارت متعلق به اشخاص حقیقی و ۱۹ فقره کارت متعلق به اشخاص حقوقی است.

وی افزود : ۱۴ اتحادیه صنفی در شهرستان مشغول به فعالت می باشند که تعداد سه هزار دویست چهل شش واحد صنفی دارای پروانه کسب هستند.

تحرک بازار از اولویت های شهرستان مرزی تایباد است

فرماندار تایباد گفت: تحرک و تحریک بازار یکی از اولویت های شهرستان است و توجه ویژه به اصناف و بازاریان و اقتصاد مردم از وظایف مهم اداره صنعت، معدن و تجارت تایباد محسوب می شود.

وی با بیان اینکه خیلی ها دوست دارند در بازار اخلال بوجود آورند بیان کرد: این افراد باید آگاه باشند که با تمام اخلال گران برخورد قاطعی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه سیاست های اقتصادی دولت در شهرستان مرزی تایباد در حال اجرا است افزود: خدمات اگر در حوزه صنعت معدن و تجارت شهرستان درست، صادقانه و به صورت انسان دوستانه صورت گیرد باعث رضایت مندی در جامعه و بازار شهرستان خواهد شد.

وی خطاب به رییس جدید اداره صنعت معدن وتجارت شهرستان تایباد گفت: توجه به معاش مردم، رضایت مندی و پیروی از منویات مقام معظم و سیاست های دولت بایستی در اولویت های کاری این اداره قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در پایان این مراسم محمد اشرفی با حکم رییس سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی به عنوان رییس اداره صنعت معدن شهرستان تایباد منصوب و از زحمات جواد پشتیبان سرپرست سابق این اداره تقدیر به عمل آمد.