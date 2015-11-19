دشمن به دنبال افرادی است که در باور های انقلابی دچار تردید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید آقایی شامگاه چهارشنبه در نشست بزم اندیشه با موضوع «جوان مؤمن و انقلابی و باورهای مورد تهاجم دشمن» که در موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس برگزار شد به بیان شیوه های نفوذ استکبار را با بهره گیری از آیات قرآن پرداخت و اظهار کرد: شیطان با برهم زدن تعادل درون و برون راه نفوذ خود را به دل مؤمنان باز می کند و استکبار از همین شیوه برای نفوذ به ملت ایران بهره می گیرد.

وی با بیان اینکه شیطان برای نفوذ ابتدا به سراغ افرادی می رود که زمینه باورهای آخرتی ضعیفی دارند، افزود: استکبار برای اجرای پروژه نفوذ ابتدا سراغ افرادی می رود که در باورهای انقلابی خود دچار تردید شده اند.

معاون گفتمان سازی دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری ادامه داد: دشمن ابتدا ارزش های انقلابی ما را تغییر می دهد و وقتی معیارها و ملاک های خوب و بد را جابه جا کرد، واقعیت های حقیقی را کمرنگ و مصنوعی جلوه داده و واقعیت های غیرحقیقی را جایگزین آن می کند.

وی با اشاره به اینکه احساس انقلابی بودن و تشیع از واقعیات حقیقی یک شیعه ایرانی است بیان داشت:آیات ۱۱۲ و ۱۱۳ سوره انعام نشانه های کلیدی برای فهم عملیات نفوذ انس و جن به ما ارائه می دهد.

وی تاکید کرد: استکباربرای پیشبردنفوذخود از راه‌های شیطان بهره می‌گیرد و آیات قرآن درشناسایی این روش‌ها نشانه‌های کلیدی برای ما دارد.

رسانه ابزار قدرتمند در اختیار دشمن

حجت الاسلام آقایی گفت: رسانه به عنوان قدرتمندترین ابزار تغییر ارزش ها و واقعیت ها در اختیار دشمن است و امروز شاهدیم که این ابزار در نقاط دور دست نیز در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه انسان از سه لایه وجودی ظاهری، لایه خواهش های درونی و لایه خداخواهی دارد، ادامه داد: شیطان ابتدا لایه به انسان القا می کند که لایه نخست که شامل نیازهای نفسانی انسان است، اهمیت بسیار دارد و به این گونه توجه فرد را نسبت به لایه های عمیق تر کاهش می دهد.

حجت الاسلام آقایی با بیان اینکه شیطان در تلاش است که انسان را از لایه خداخواهش غافل کند، گفت: با این حال خداوند موقعیت های انسانی و اسلامی متعددی برای زنده نگه داشتن لایه های عمیق تر وجودی بر سر راه بشریت قرار می دهد و ماه مبارک رمضان یکی از نمونه های بارز این موقعیت ها است.

«مک دونالد» نشانه نفوذ دشمن از راه تغذیه است

وی تأکید کرد: شیطان با بهره گیری از میل تنوع خواهی انسان همه همت خود را به کار می گیرد تا سبک زندگی ما را تغییر داده و نیازهای جسمانی و ظاهری را مهم تر از نیازهای فکری و روحی ما جلوه دهد.

حجت الاسلام آقایی با بیان اینکه انسان غربی امروز به تنوع طلبی شیطان گردن نهاده و دچار حیرت شده است، افزود: دشمن در جنگ نرم از جبهه تمایلات نفسانی وارد شده تا رفتار و اندیشه ما را دگرگون سازد.

وی حضور رستوران های «مک دونالد» را نشانه نفوذ غذایی غرب دانست و گفت: «مک دونالد» تنها یک غذا نیست، مأموریت آن تغییر ذائقه مردم است که منجر با باورسازی می شود.

دشمن به دنبال استحاله جمهوری اسلامی

حجت الاسلام آقایی به دغدغه مقام معظم رهبری نسبت به نفوذ در چند ماه اخیر اشاره کرد و گفت: تا کنون دشمن به دنبال براندازی نظام جمهوری اسلامی بوده و در این راستا از روش هایی مانند ترور، جنگ، فتنه و کودتا بهره های فراوان برده است.

وی ادامه داد: اما وقتی متوجه عدم موفقیت خود از این راه شد، به فکر استحاله جمهوری اسلامی افتاد و به همین دلیل به دنبال این است که با تغییر فکر ایرانیان به تغییر در رفتار پرداخت تا در نهایت نظام اسلامی به صورت نرم و تدریجی مضمحل شود.

حجت الاسلام آقایی استحاله نظام جمهوری اسلامی را تغییر در ماهیت و سیرت آن عنوان کرد و گفت: دشمن سعی دارد با تغییر باورهای مردمی انقلابی تنها پوسته ای از جمهوری اسلامی برجای گذاشته و اهداف بزرگ و ارزش ها و معیارهای آن را از بین ببرد.

وی یکی از شیوه های استحاله نظام را تغییر باورهای مردم نسبت به دوران ستمشاهی عنوان کرد و افزود: دشمن با بزک کردن رژیم پهلوی و تطهیر چهره های شاهان آن دوران، به دنبال تغییر در باورهای مردم به مبانی عقیدتی و سیاسی و تبلیغ دروغین نابسامانی وضعیت داخلی کشور است.

حجت الاسلام آقایی تأکید کرد: این عملیات استحاله در قالب نبردهای شناختی و ادراکی در رفتار و ذهن ما تأثیر می گذارد تا جایی که برخی مردم به باور عدم توانایی کشور برای رسیدن به اهداف در نظر گرفته شده و پیشرفت نکردن جامعه می رسند.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب مبنی بر اینکه آرمان خواهی واقع بینانه راه حل مقابله با دشمن است، افزود: کوچک نمایی ضعف ها و یا حتی بزرگ جلوه دادن نقاط قوت هیچ کدام درمانی برای مقابله با پروژه نفوذ کارساز نیست باید با در کنار توجه به پیشرفت ها و دستاوردهای انقلاب به نقاط ضعف ها هم توجه کنیم و از واقع بینی در آرمان هایمان دور نشویم.