گزارش آمانو شامل جزییات فنی و غیرضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نجفی سفیر و نماینده دائم ایران نزد آژانس بین المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش جدید یوکیا آمانو اظهار کرد: گزارش جدید مدیرکل دومین گزارش فصلی آژانس پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است. مدیرکل در چند جای گزارش خودبه لغو تمام قطعنامه های قبلی شورای امنیت بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ این شورا اشاره کرده است.

وی افزود: نکات جدید گزارش عمدتا اشاره به تحولات چند ماه اخیر از جمله ملاقات مدیرکل آژانس با رئیس جمهوری اسلامی ایران، دیدار با آقای صالحی و همینطور وزیر امور خارجه، تکمیل اقدامات نقشه راه، بازدید آمانو و معاونش از یک ساختمان در پارچین (که قبلا هم گزارش داده بود) و برخی اقدامات و فعالیت‌های مقدماتی مربوط به برجام است.

نجفی ادامه داد: این گزارش همچنان نشان می‌دهد که تمام فعالیت‌های هسته‌ای در تاسیسات ایران تحت نظارت آژانس ادامه دارد و هیچ انحرافی از مقاصد صلح‌آمیز نداشته است. متاسفانه گزارش مجددا شامل جزییات فنی و غیر ضروری هستند که بارها مورد اعتراض ما و عدم تعهد بوده است.

نماینده ایران در آژانس اتمی افزود: این گزارش در بخش اجرای اقدامات داوطلبانه ایران طبق توافق ژنو و تمدید آن؛ مجددا بر راستی آزمایی اجرای این اقدامات توسط آژانس صحه گذاشته و یکی از ضمائم گزارش به آن اختصاص دارد.

وی ادامه داد: مقایسه این گزارش با گزارش‌های قبلی مجددا نشان می دهد که آژانس مطلب محتوایی جدیدی در رابطه با وظیفه اصلی‌اش یعنی اجرای پادمان در ایران برای ارائه ندارد وبه جز تکرار محتویات گزارش‌های قبلی که البته ارقامش تغییر کرده مطالبش تقریبا همان مطالب قبلی هستند.

نجفی افزود: آژانس در بخش مربوط به مسائل حل نشده‌، به سیر تاریخی مسائل گذشته پرداخته و ضمن اشاره به دو قطعنامه سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ شورای حکام که سبب شد موضوع پی ام دی را در دستور کار آژانس قرار گیرد، روندی که منجر به توافق بر سر «چارچوبی برای همکاری» و «نقشه راه» برای حل تمامی مسائل گذشته شد را شرح داده است.

نماینده ایران در آژانس اتمی خاطرنشان کرد: آژانس اشاره کرده که طبق نقشه راه، پس از ارائه توضیحات مکتوب ایران در ۱۵ اوت، آژانس سوالاتش در مورد ابهام هایی که در مورد این توضیحات داشته را در ۸ سپتامبر به ایران داده و سپس جلسات کارشناسی-فنی برگزار و آژانس فعالیت‌های پادمانی را در چند جای مشخص اجرا کرده است.

وی تصریح کرد: این گزارش اشاره ای هم به گزارش قبلی آمانو در مورد بازدید وی و معاونش از پارچین دارد. بازدید آقای آمانو از پارچین که بنده هم وی را همراهی می کردم فقط یک بازدید عمومی و تشریفاتی بود و این بر اساس توافقی بود که طبق نقشه راه کرده بودیم. بر خلاف بازرسی های رسمی آنها هیچ تجهیزاتی نداشتند و مدت بسیار کوتاهی در آن ساختمان بودند.

نجفی اضافه کرد: در این باره قبلا هم توضیح داده ایم که آنها ساختمانی که ادعا می شد در آن فعالیت مشکوک انجام می شود را دیدند و فهمیدند که یک ساختمان معمولی است و هیچ فعالیت ممنوعه ای هم در آن انجام نمی شود و هیچ تجهیزاتی هم ندارد. این با ادعاهایی که قبلا می‌شد کاملا مغایر بود. اینکه آمانو در گزارشش تکرار کرده که آنجا علائمی از یک بازسازی اخیر دیده شده اگر منظور ساخت یک اتاق استراحت است گمان نمی کنیم چنین موضوعی باید اهمیت زیادی داشته باشد.

نماینده ایران در آژانس اتمی گفت: در مورد نمونه برداری تکرار شده در گزارش، همانطور که قبلا هم اعلام شد متخصصان فنی ایران نمونه برداری از سایت پارچین را بدون حضور بازرسان آژانس انجام داده‌اند و تاکید می‌کنیم هیچ بازرسی در هیچ زمانی وارد سایت نشده است.

وی ادامه داد: نکته مهم این است که آژانس اعلام کرده ایران تمام اقدامات نقشه راه را تکمیل کرده است و مدیرکل گزارش ارزیابی نهایی خود را برای اقدام توسط شورای حکام تا ۱۵ دسامبر خواهد داد. برخی فکر می کنند که مدیرکل باید پرونده را ببندد در حالیکه تصمیم گیرنده کشورهای عضو شورای حکام هستند که باید قطعنامه های قبلی شورا را لغو کنند و مدیرکل وظیفه اش تنها ارائه گزارش مبتنی بر حقایق و بصورت بیطرفانه است.

نجفی عنوان کرد: همانطور که می دانید طبق بند ۱۴ برجام، کشورهای ۱+۵ متعهد هستند که قطعنامه ای را برای اقدام به شورای حکام ارائه کنند که هدفش بستن مسائل گذشته است. اقدام شورای حکام می تواند رد یا قبول قطعنامه باشد که البته رد کردن آن بعید است. پس برای بستن پرونده باید تا اجلاس فوق العاده شورای حکام که احتمالا ۲۴ آذر برگزار میشود منتظر ماند.

نماینده ایران آژانس گفت: در مورد جمع آوری برخی سانتریفیوژها که در گزارش ذکر شده، همانطور که اعلام شده برخی اقدامات زمانبر که البته قابل بازگشت هم هستند مثل جمع کردن سانتریفیوژهایی که سال‌هاست غیرفعال در سایت‌های ما باقی مانده‌اند بعنوان کارهای مقدماتی انجام می‌شوند.

وی در پایان گفت: البته اقدامات خاصی مثل شروع اقدام برای بازطراحی راکتور اراک و یا تبادل مواد غنی شده تنها پس از خاتمه یافتن پرونده مسائل گذشته ایران در شورای حکام آژانس، آغاز خواهند شد.