برد شهرداری گرگان در ثانیه پایانی/ انتقال مربی تیم نفت به کلانتری

به گزارش خبرنگار مهر، از هفته هفتم رقابت های لیگ برتر بسکتبال شامگاه پنجشنبه تیم های شهرداری گرگان و پالایش نفت آبادان به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی تیم میزبان به پایان رسید.

این دیدار که در سالن امام خمینی (ره) و با حضور سه هزار تماشاگر گرگانی برگزار شد، شهرداری در نهایت موفق شد با نتیجه ۸۲ بر ۸۰ میهمان خود را شکست دهد و به چهارمین برد فصل دست یابد.

رضا آذرافزا به عنوان سرداور به همراه محمد دوست و هادی سالم کار قضاوت و حبیب خمجانی وظیفه نظارت بازی را بر عهده داشتند.

شهرداری کوارترهای نخست، دوم و چهارم را به ترتیب با امتیازهای ۲۴ بر ۲۲، ۱۷ بر ۱۴ و ۲۵ بر ۱۹ واگذار کرد اما در کوارتر سوم با نتیجه ۲۷ بر ۱۴ حریفش را شکست داد.

شاگردان محمدمهدی ایزدپناه با ترکیب ابتدایی بابک نظافت، بنی کوچویی، حامد سهراب نژاد، رایان ریچاردز و عدنان دورقی وارد میدان شدند و شاگردان حماد سامری در تیم نفت با ترکیب ابتدایی مهراد آتشی، محمد حسن زاده، آرن داودی، محمد جمشیدی و میلیان پوپوویچ صربستانی پای به زمین مسابقه گذاشتند.

عدنان دورقی بازیکن سابق تیم نفت آبادان که از انگیزه بالایی برخوردار بود، با پرتاب سه امتیازی در ثانیه ۴۵ بازی نخستین امتیاز را برای تیم میزبان به دست آورد. نخستین امتیاز آبادانی ها توسط محمد جشمیدی پس از گذشت یک دقیقه به دست آمد.

در ادامه شهرداری پیش افتاد اما پرتاب سه امتیازی آتشی امتیاز دوتیم را در عدد ۹ برابر کرد.

در فاصله چهار دقیقه مانده به پایان کوارتر نخست، پرتاب موفق دورقی اختلاف را به چهار امتیاز رساند تا نخستین تایم استراحت بازی از سوی سرمربی نفت درخواست شود.

درحالی که گرگانی ها با ۹ امتیاز از حریف پیش بودند در دو دقیقه پایانی ورق برگشت و نفتی ها موفق شدند بازی را در عدد ۲۲ به تساوی بکشاند و در نهایت کوارتر نخست را برنده به رختکن رفتند.

کوارتر دوم با پرتاب محمد شاهسوند آغاز شد تا آبادانی ها اختلاف را به چهار امتیاز برسانند. ایزدپناه با انجام تعویض های تاکتیکی جریان بازی را تغییر داد و پس از گذشت نیمی از زمان با پرتاب آزاد سهراب نژاد دوتیم در عدد ۲۹ مساوی شدند. پرتاب سه امتیازی داودی بازیکن ملی پوش نفت بار دیگر نتیجه را به سود آبی پوشان میهمان تغییر داد و نیمه نخست با نتیجه ۴۱ بر ۳۶ به سود نفت به پایان رسید.

دوتیم بدون تغییر در ترکیب اولیه نیمه دوم را آغاز کردند. شهرداری با حمایت هواداران پرشور خود که فضای سالن را به سود نماینده گرگان درآورده بودند بازی بهتری ارائه داد و پس از گذشت سه دقیقه پس از مدت ها از حریف پیشی گرفت. پس از آن نیز تشویق های بی امان تماشاگران جریان بازی را به سود شهرداری حفظ کرد و میزبان با نتیجه ۴۹ بر ۴۶ از حریف جلو افتاد.

در آخرین زمان یک چهارم، بازی بسیار زیبا و مهیج پیگیری می شد. کوارتر پایانی بازی با پرتاب سه امتیازی داودی آغاز شد. در ادامه هر لحظه نتیجه به سود یکی از دوتیم تغییر می کرد تا اینکه پس از گذشت سه دقیقه و ۴۰ ثانیه سفیدپوشان میزبان با پرتاب سه امتیازی بنی کوچویی و آزاد سهراب نژاد یک امتیاز پیش افتادند.

بازی در دقایق پایانی بسیار نفسگیر دنبال می شد. پرتاب سه امتیازی یووانویچ بازیکن بوسنیایی نفت در فاصله ۸۲ ثانیه مانده به پایان بازی اختلاف را به دو امتیاز کاهش داد و تابلوی امتیازات نتیجه ۸۱ بر ۷۹ به سود میزبان را نشان می داد.

حسن زاده دیگر ملی پوش نماینده آبادان در ثانیه های پایانی یکی از پرتاب های آزاد خود را به گل تبدیل کرد تا اختلاف به یک امتیاز برسد. در ثانیه های آخر یووانوویچ با کسب امتیاز، تیم نفت را پیش انداخت و حساب کار ۸۰ بر ۷۹ به سود جنوبی ها شد.

درحالی که آبادانی ها خود را برنده بازی می دانستند در فاصله تنها دو ثانیه مانده به پایان، پرتاب راه دور رایان ریچاردز سه امتیاز دیگر به حساب شهرداری واریز کرد و نماینده گرگان در یک بازی به یادماندنی حریف جنوبی اش را با شکست بدرقه کرد.

در پایان رایان ریچاردز از تیم شهرداری با کسب ۳۱ امتیاز و اثرگذاری ۲۶ به همراه عدنان دورقی با کسب ۲۰ امتیاز و اثرگذاری ۲۶ به عنوان بهترین بازیکنان زمین معرفی شدند. در تیم نفت نیز محمد حسن زاده با کسب ۱۶ امتیاز و اثرگذاری ۲۴ بهترین عملکرد را برجای گذاشت.

از معطل گذاشتن خبرنگاران تا انتقال مربی نفت به کلانتری

این بازی با حاشیه های مختلفی همراه بود که همزمانی آغاز بازی با افتتاح زیرگذر گلشهر گرگان از جمله این حواشی بود و موجب شد مسئولان شهری کمتری از ابتدا به محل برگزاری مسابقه بیایند.

تعداد تماشاگران در این بازی به حدی بود که برخی از آنها جایی برای نشستن نداشتند و ایستاده بازی را نظاره و تیم خود را تشویق می کردند.

در فاصله چهار دقیقه به پایان کوارتر سوم، نیمکت تیم میهمان در اعتراض به تصمیم داور و نپذیرفتن امتیاز حسن زاده دقایقی فضای بازی را ملتهب کرد و نیمکت ذخیره ها راهی رختکن شدند و دوباره بازگشتند.

ناظر بازی در کوارتر پایانی، در واکنش به سوت برخی تماشاگران که مشابه سوت داور بود نسبت به این موضوع واکنش نشان و به تماشاگران تذکر داد.

هردوتیم در دقایقی از بازی نسبت به قضاوت داوران اعتراض های تندی انجام می دادند که در فاصله چهار دقیقه به پایان، محمد جمشیدی به علت اعتراض شدید از سوی داوران دیسکالیفه و اخراج شد.

سرمربیان دوتیم پس از پایان حاضر به انجام گفتگو با رسانه ها نشدند. البته سامری سرمربی تیم نفت پس از معطل گذاشتن خبرنگاران خارج از سالن به سوالات آنها پاسخ داد.

کمک مربی و سرپرست تیم آبادان پس از سوت پایان، با مشت گوینده سالن را مورد حمله قرار داده و به ماموران نیروی انتظامی نیز بی احترامی کردند. به همین دلیل این دونفر برای ادای توضیحات راهی کلانتری نزدیک مجموعه ورزشی آزادی شدند.

بازیکنان و کادرفنی تیم نفت آبادان با اسکورت ماموران نیروی انتظامی و پس از گذشت یک ساعت از پایان، از درب خروجی رختکن راهی وسیله نقلیه شدند.

گفتنی است؛ تیم شهرداری گرگان با این نتیجه به چهارمین پیروزی دست یافت و با ۱۱ امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت. این تیم دوشنبه دوم آذر در مشهد به مصاف تیم ثامن این شهر خواهد رفت.