به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا هادرآبادی پیش از ظهر جمعه در اختتامیه سومین نشست تشکلهای مردمنهاد کشور در محل مرکز علمی کاربردی رسول اکرم(ص) دامغان اظهار داشت: ۱۴۰ میلیارد ریال اعتبار امسال به امر ترویج، آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور اختصاص پیدا کرد.
وی افزود: این میزان اعتبار صرف برگزاری کارگاههای آموزشی، تهیه فیلم، تهیه بستههای ترویجی و آموزشی، ایجاد و تقویت تعاونیها، ساماندهی همیاران طبیعت، آموزش کارکنان و بهرهبرداران منابع طبیعی میشوند.
۱۳۵ میلیون هکتار عرصههای منابع طبیعی در کشور وجود دارد
مدیرکل دفتر ترویج، آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به مهمترین برنامههای این اداره کل نیز اشاره ای داشت و افزود: تقویت تعاونیها و سازمانهای مردمنهاد، فرهنگسازی، حفظ و احیاء منابع طبیعی و برگزاری کارگاههای آموزشی و توانمندسازی جوامع محلی از مهمترین این برنامهها است.
هادرآبادی از وجود ۱۳۵ میلیون هکتار عرصههای منابع طبیعی در سطح کشور خبر داد و افزود: منابع طبیعی و محیطزیست بستر توسعه پایدار هستند.
وی گفت: تشکلهای مردمنهاد در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست نقش مهم و تأثیرگذاری در توسعه پایدار کشور دارند که باید این حضور پررنگتر شود.
سازمانهای مردمنهاد حلقه اتصال مردم با دولت هستند
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش با تاکید بر اینکه سازمانهای مردمنهاد حلقه اتصال بین مردم با دولت هستند، اظهار داشت: توانمندسازی مردم در حوزههای منابع طبیعی و محیطزیست به عنوان یک موضوع مهم مورد توجه باشد و با طرح و برنامه حرکت کرد.
عبدالرحمن رستمیان گفت: فراکسیون محیطزیست مجلس شورای اسلامی این آمادگی را دارد که از نقطه نظرات تشکلهای مردمنهاد در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست در اجرای مفید طرحها استفاده کند.
وی خواستار تقویت پیوند تشکلهای مردمنهاد در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست با مجلس شورای اسلامی شد.
فعالیت ۲۰۰ تشکل مردمنهاد دارای پروانه در استان سمنان
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان نیز از وجود ۲۰۰ تشکل مردمنهاد دارای پروانه فعالیت از وزارت کشور در این استان خبر داد و افزود: رویکرد دولت یازدهم به این تشکلها بسیار مثبت است.
محمدرضا میرزایی گفت: امیدواریم با دو روز میزبانی تشکلهای مردمنهاد در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست شرکتکنندگان به دستاوردهای خوبی دست پیداکرده باشند.
ارائه گزارش توسط حسن برنجی دبیر تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیطزیست استان سمنان از دو روز برگزاری این نشست، قرائت بیانیه پایانی و بیان دیدگاهها و نقطه نظرات مدیران تشکلهای مردمنهاد و پخش کلیپ از طبیعت و جنگلهای استان سمنان از دیگر برنامههای اختتامیه این نشست بود.
۶۴ نفر از مدیران و مسئولان سازمانهای مردمنهاد در حوزه منابع طبیعی و محیطزیست از ۳۱ استان به مدت دو روز در این نشست حضور داشتند و موضوعاتی چون چالشهای زیستمحیطی، ساماندهی تشکلهای شبکه منابع طبیعی و محیطزیست، بررسی قانون برنامه توسعه ششم کشور در حوزههای منابع طبیعی و محیطزیست مورد بحث و تبادلنظر قرار گرفت.
چهارمین نشست تشکلهای مردمنهاد منابع طبیعی و محیطزیست کشور سال آینده در بوشهر برگزار میشود.
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