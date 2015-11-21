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۳۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۱۹

رئیس جهاد کشاورزی قزوین:

نصب کنتورهای هوشمند موجب کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در کشاورزی می شود

نصب کنتورهای هوشمند موجب کاهش ۳۰ درصدی مصرف آب در کشاورزی می شود

قزوین- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: نصب کنتور هوشمند در چاه های کشاورزی موجب ۳۰ درصد صرفه جویی در مصرف منابع آبی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نیازعلی ابراهیمی پاک صبح شنبه در جلسه هماهنگی ستاد آبیاری تحت فشار سازمان جهاد که در محل سالن جلسات سازمان برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که با کمبود منابع آبی در استان مواجهیم باید برای مدیریت این منابع محدود برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: در استان قزوین تعداد دو هزار و ۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی داریم که تاکنون کنتور هوشمند در یک هزار حلقه چاه به پایان رسیده است.

وی افزود: ۱۵۰۰یک هزار و ۵۰۰ حلقه چاه کشاورزی هنوز به این سیستم مجهز نشده که با احتساب هر کنتور هفت میلیون تومان برای اجرای این طرح و مجهز شدن همه چاه های کشاورزی به این سیستم حدود ۱۰ میلیارد تومان نیاز است.

ابراهیمی پاک یادآورشد: در صورت نصب کنتورهای هوشمند زمینه ۳۰ درصد صرفه جویی معادل ۳۰۰ میلیون مترمکعب آب در منابع آبی استان در بخش کشاورزی فراهم می شود.

وی اضافه کرد: نصب کنتور هوشمند بعد از فیلترینگ و اجرای سیستم نوین آبیاری بر روی چاههای کشاورزی ضروری است.

ابراهمیی پاک بیان کرد: استخرهایی که در اراضی کشاورزی دارای سیستم های آبیاری تحت فشار هستند از محل تبصره ۴ امور اراضی باید مجوز دریافت کنند.

وی اظهارداشت: استخرها در اجرای سیستم های آبیاری نوین می بایست قبل از احداث، مجوز تغییر کاربری دریافت کنند.

ابراهیمی پاک تاکید کرد: برای صرفه جویی در آب باید پروانه برداشت از چاههای کشاورزی اصلاح شود و برخی نیز کاهش یابد.

در ادامه این نشست در خصوص ضوابط و شرایط احداث استخر ذخیر آب در اراضی کشاورزی تبادل نظر شد.

 

 

کد مطلب 2973188

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