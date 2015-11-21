شترداری صنعتی مغفول مانده/دومین قطب پرورش شتر کشور کشتارگاه ندارد

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: اقلیم گرم و خشک خراسان جنوبی همیشه بستر مناسبی را برای پرورش شتر کشور فراهم کرده است که نباید فراموش کرد خشک‌سالی های متوالی و فقر مراتع، شترداران استان را با مشکلاتی مواجه کرده است.

خراسان جنوبی هم اکنون ۲۹ هزار نفر شتر را در بیابان های خشک و بی‌آب و علفش جای‌داده و دومین استان برخوردار از این سرمایه طبیعی است.

در حالی که شرایط اقلیمی این استان زیستگاه مناسبی برای شترها به وجود آورده است اما متاسفانه علی رغم پتانسیل های موجود صنعت شترداری در خراسان جنوبی مورد توجه قرار نگرفته و این صنعت جذاب و پرکاربرد از رونق افتاده و با تدوام چنین شرایطی رو به زوال خواهد رفت.

استفاده از گوشت شتر، کرک، شیر و بهره‌وری از شتر برای باربری یکی از جمله مسائلی است که توانسته است این حیوان را به یکی از محبوب‌ترین چهارپایان در مناطق بیابانی خراسان جنوبی تبدیل کند، ضمن آنکه بر خلاف سایر حیوانات، شتر کمتر گرفتار بیماری های مسری می‌شود و نگهداری آن آسان تر است.

تولید ۳۶۷ تن گوشت شتر در استان

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، گفت: خراسان جنوبی به‌رغم خشک‌سالی های پی در پی هنوز استعداد های لازم برای پرورش شتر را دارد.

هاشم ولی پور مطلق ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۶۷ تن گوشت شتر به ارزش بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در استان تولید شده است.

وی با بیان اینکه ۷۰ تن از گوشت تولیدی شتر در سال جاری به استان‌های تهران، کرمان، یزد، خراسان رضوی و سمنان فرستاده شده است، بیان کرد: سال گذشته میزان هزار و ۱۰۰ تن به ارزش ۲۴۲ میلیارد ریال گوشت شتر در استان تولید شده است.

بنا به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری تولید و پرورش شتر را از آن خود کرده است.

کشتارگاه ویژه شتر در سطح استان وجود ندارد

ولی پور مطلق با بیان اینکه در حال حاضر کشتارگاه ویژه شتر در سطح استان وجود ندارد، اظهار کرد: این در حالی است که هم اکنون تعداد ۳۷ واحد صنعتی و روستایی که دارای پروانه بهره‌برداری و بالغ بر هزار واحد سنتی فاقد پروانه بهره‌برداری در استان فعال هستند.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۲۹ هزار و ۴۱۱ نفر شتر در استان وجود دارد، تصریح کرد: پرورش شتر برای ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد کرده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش به شترداران استان خبر داد و گفت: تهیه علوفه رایانه از دیگر تسهیلاتی است که در اختیار شترداران قرار می‌گیرد.

خراسان جنوبی در تولید و پرورش شتر دومین استان کشور است اما در زمینه فرآوری تولیدات این صنعت سهمی ندارد.

سرمایه‌گذاری صنعت شترداری استان در نقطه کور است

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی نیز در گفت‌و‌گو با مهر نیز با بیان اینکه سرمایه‌گذاری صنعت شترداری استان در نقطه کور است، بیان داشت: خراسان جنوبی دومین استان کشور در تولید و پرورش شتر است اما همچنان این صنعت با روش های سنتی پیش می رود.

علیرضا رفیعی پور با اشاره به اینکه در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که خشک‌سالی های ۱۷ ساله بسیار از صنایع دامی ما را دچار مشکل کرده است، گفت: در این شرایط و با توجه به سازگاری که شتر در منطقه کویر و خشک دارد با ایجاد کشتارگاه صنعتی مجهز می‌توان از گوشت، شیر، کوهان، کرک و...این حیوان چند برابر شرایط موجود درآمد کسب کرد.

وی با بیان اینکه ذبح سنتی شتر در استان با نظارت دامپزشکی و با رعایت اصول بهداشتی و شرعی انجام می‌شود، گفت: اما این شیوه کمکی به اقتصاد استان نمی‌کند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با اشاره به پرورش بیش از ۲۹ هزار نفر شتر در استان بیان داشت: شترداری به‌عنوان یک صنعت مغفول مانده و ما باید کاری کنیم که از این ظرفیت برای توسعه استان استفاده شود.

وی با بیان اینکه حلقه‌های بعدازاین صنعت نیز در استان وجود ندارد، بیان کرد: برای ایجاد کشتارگاه و شرکت های بسته‌بندی در زمینه لبنیات، گوشت و ... پیگیری های لازم دنبال شود.

رفیعی پور با اشاره به اینکه شیر شتر نیز کیفیت بالایی دارد که برای فرآوری آن نیاز به احداث کارخانه در استان داریم، ادامه داد: شیر شتر برای درمان بیماری‌های کبد، کم خونی، سل مؤثر است.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه پرورش شتر نسبت به گاو و گوسفند بسیار کم هزینه‌تر است و ضریب مقاومت شتر نسبت به شرایط محیطی و بیماری‌ها بسیار بالاتر است ، تصریح کرد: هر شتر نزدیک به ۵۰۰ کیلوگرم و حداکثر یک تن گوشت قرمز تولید می‌کند.

وی عنوان کرد: گوشت شتر در اتحادیه اروپا موردتوجه و تأیید قرارگرفته و در حال حاضر از کشورهای عربی به اروپا صادر می‌شود و ما با ورود در زمینه صادرات می‌توانیم عواید اقتصادی زیادی را برای استان به‌دست آوریم.

اجرای طرح شتر موهبت الهی در استان

رفیعی پور از اجرای طرحی با عنوان «شتر موهبت الهی» توسط دامپزشکی استان خبر داد و بیان کرد: در اجرای این طرح پروسه پرورش، تکثیر، کشتارگاه، بسته‌بندی و... برای استفاده از ظرفیت این صنعت برنامه ارائه‌شده است.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای تصمیم‌گیری و اجرا به تیم اقتصادی استان ارائه‌شده است، عنوان کرد: اجرای این طرح اقتصاد استان و صنعت شترداری را متحول خواهد کرد.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیا اینکه با اجرای این طرح همچنین خراسان جنوبی به قطب شترداری کشور تبدیل خواهد شد، ادامه داد: اجرای این طرح منتظر تصویب در دفتر اقتصادی استانداری است.

خراسان جنوبی همواره به‌عنوان استانی محروم مطرح‌شده، درحالی‌که توانمندی های طبیعی بسیار بالایی در زمینه‌های مختلف از جمله صنعت شترداری که سازگار با اقلیم این استان است دارد که امید است با ارائه طرح های علمی و حمایت مسئولان از سرمایه گذاری در این بخش صنایع تبدیلی مرتبط با صنعت شترداری در این استان ایجاد شود و استفاده از این محصولات صنعت پرورش شتر را به صنعتی سودآور در این استان مبدل کند.

خبرنگار : فاطمه زیراچی