به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده عصر شنبه در جلسه رئیس و معاونان دانشگاه آزاد اسلامی با اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد با تاکید بر ضرورت دادن زمان به تشکل های اصلاح طلب، اصولگرا و اعتدال گرا برای سخنرانی در این جلسه تصریح کرد:‌ در این جلسه فقط به تشکل بسیج دانشجویی زمان صحبت داده شد و این موضوع دور از انصاف است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه اطلاعیه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد مشهد رنگ و بوی سیاسی داشت و از این دانشگاه انتظار حرکت های مثبت و به دور از سیاست می رود.

رئیس دانشگاه آزاد در واکنش به انتقادهای مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت:‌ بهتر است بدانید که برگزاری اردوهای مختلف و کشف حجاب سیاست ما در دانشگاه آزاد نیست.

وی ادامه داد: خوب است که مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد مشهد مطالبات خود را متعادل و به دور از کار سفارشی و سیاسی مطرح کند.

میرزاده خطاب به دانشجویان این دانشگاه گفت:‌ برخی از مدیران و اساتید دانشگاه آزاد ۱۶ ساعت فعالیت می کنند و برخورد متهم گونه با آن ها به دور از انصاف و عدالت است.

وی ادامه داد: محیط علمی و دانشگاهی محیطی است که دانشجو باید وقار و متانت خود را در حد اعلا داشته باشد همانطور که در دانشگاه های کل دنیا این اتفاق به چشم می خورد.

رئیس دانشگاه آزاد با اشاره به توهین یکی از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد به ساحت مقدس حضرت زهرا(س) تاکید کرد: مسئولان باید با این فرد به صورت قانونی برخورد کنند اما اینکه بخواهیم دائم موضوع را ادامه دار کنیم درست نیست.

نگاه مینیاتوری را نمی پسندیم

وی با بیان اینکه نگاه مینیاتوری در دانشگاه آزاد را نمی‌پسندیم زیرا این نگاه ما را از روند تکاملی باز نگاه می‌دارد ادامه داد: دانشگاه آزاد از پول مردم تشکیل‌شده و لذا تمامی گروه‌ها و دانشجویان از هر قشری که باشند اعم از اصولگرا، اصلاح‌طلب و یا اعتدال‌گرا مورد توجه و حمایت هستند.

وی اظهار کرد: دانشگاه آزاد دانشمندان و چهره های ماندگار ایران را ترویج و از آنها الگوسازی و طرح های ماندگار اجرا می کند.

میرزاده بیان کرد: ظرف ۳۰ سال این دانشگاه ۱۱۰ مسجد ساخته و طی دو سال اخیر این تعداد به ۶۷ مسجد رسیده است.

وی همچنین با بیان اینکه ۵۰ کانون قرآن و عترت در دانشگاه آزاد اسلامی مشغول کار علمی بر روی قرآن پژوهش می کنند بیان کرد: همچنین نزدیک به ۷۰ یادمان شهدا در دانشگاه آزاد ساخته شده و لذا سیاست های فرهنگی دانشگاه همین امور است و اگر استادی در واحدی خودسرانه کاری بکند سیاست دانشگاه آزاد اسلامی نیست.

توسعه تحصیلات تکمیلی از اهداف دانشگاه آزاد در این دانشگاه است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد نیز در این نشست با اشاره به تدریس 10 رشته مقطع دکتری در سال گذشته در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، اظهار کرد: این آمار در سال جاری به ۵۰ رشته در مشهد و ۷۰ رشته در استان ارتقاء یافته است.

عباس شیخ الاسلامی خاطرنشان کرد‌:‌ تاکنون ۳۱۳ رشته در مقطع کارشناسی ارشد برای دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد به تصویب رسیده است.

ادامه داد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد همسو با اهداف ریاست عالی دانشگاه آزاد در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های آزاد به دنبال افزایش تعداد رشته های تحصیلات تکمیلی خود است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد تاکید کرد:‌ با اجرای طرح بومی گزینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیازی به ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور و حتی خارج از استان محل اقامت آن ها نیز وجود نخواهد داشت و دانشجویان می توانند به راحتی در کنار خانواده خود ادامه تحصیل دهند.

دانشگاه آزاد شجره طیبه بخش علمی کشور است

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه از ابتدای تاسیس این دانشگاه که حدود ۳۰۰ رشته داشته است شاهد تحولات آن بوده ام ‌ گفت: دانشگاه آزاد اسلامی از ابتدای تاسیس تاکنون بار بزرگی از توسعه علمی کشور را به دوش کشیده است.

حجت‌الاسلام حسین سبحانی‌نیا دانشگاه آزاد اسلامی را شجره طیبه بخش علمی کشور دانست و تاکید کرد: این دانشگاه از ابتدای تاسیس نیمی از وظایف وزارت علوم را وظیفه خود دانسته و انجام داده است.

وی با تقدیر از طرح بومی گزینی گفت: این طرح باعث شده تا بسیاری از خانواده مجبور به فرستادن فرزندان خود به دیگر شهرها برای ادامه تحصیل نباشند.

حجت‌الاسلام سبحانی‌نیا با اشاره به حمایت همیشگی مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاد اسلامی تاکید کرد:‌ تلاش ها در حوزه دانشگاه آزاد اسلامی باعث شد بیش از ۲۴۰ نماینده مجلس شورای اسلامی در تقدیر از فعالیت های این دانشگاه بیانیه ای تنظیم کنند.

ضرورت توسعه مجلات علمی در دانشگاه آزاد

عضو هیئت علمی دانشگاه‌ آزاد اسلامی مشهد با اشاره به تشکیل انجمن هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گفت: عدم ورود این انجمن در مسایل سیاسی می تواند نقش مهمی در مدیریت دانشگاه آزاد ایفا کند.

علی اصغر داودی با اشاره به اینکه انجمن هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد می تواند الگوی دیگر دانشگاه های آزاد قرار گیرد، افزود: امیدواریم با تشکیل این انجمن در همه دانشگاه های سراسر کشور جلسه ای مشترک با اعضای آن برگزار شود.

وی بالا بودن ساعت تدریس در دانشگاه های آزاد نسبت به دانشگاه های دولتی را یکی از مشکلات اساتید این دانشگاه دانست و خواستار حل این مشکل شد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه مجلات علمی در دانشگاه آزاد خاطرنشان کرد:‌ سختگیری در بحث تبدیل وضعیت اساتید دانشگاه های آزاد و عدم توجه کافی به معیشت اعضای هیئت علمی این دانشگاه از دیگر مشکلات اساتید دانشگاه های آزاد است.

مطالبه گر بودن خصلت دانشجو است

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد حضور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه را برای دانشجویان دارای برکات فراوانی دانست و ابراز کرد:‌ پس از پیگیری های هشت ساله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد برای ساخت و تکمیل مزار شهدای گمنام این دانشگاه، هنوز شاهد نیمه کاره بودن این یادمان هستیم.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه عده ای کار فرهنگی دانشگاه ها را با برگزاری کنسرت موسیقی و اردو اشتباه گرفته اند و حد و اندازه ای برای شادی در دانشگاه تعیین نکرده اند، تاکید کرد: آیا این شادی که با هوس آلوده است برای محیط دانشگاه مفید است؟

وی در واکنش به تذکر دادن خلاصه کردن صحبت هایش گفت: خصلت دانشجو مطالبه گر بودن است و این مسئله به دور از انصاف است که از دانشجوی مطالبه گر خواسته شود صحبت هایش را کوتاه کند و امیدوارم به سایر تشکل ها نیز اجازه صحبت داده شود.