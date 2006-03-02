حكم اعدام دو نفر از عوامل انفجار تروريستي اهواز اجرا شد / اعترافات معدومين در باره عوامل خارجي مرتبط با حادته

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، علي عفراوي و مهدي نواصري 2 تروريستي كه با كارگذاشتن دو بمب در خيابان سلمان فارسي، مهر ماه امسال موجب شهادت هفت نفر و زخمي شدن 90 نفر شده بودند، با حضور اقشار مختلف مردم شهيد پرور شهر اهواز به

سزاي عمل ننگين خود رسيدند.

گروههاي مختلف مردم با سردادن شعارهاي مرگ برآمريكا، مرگ بر اسرائيل و مرگ بر انگليس،مجازات ساير عوامل اقدامات تروريستي خوزستان را خواستار شدند.

پنج تروريست ديگري كه در اقدام تروريستي 23 مهرماه خيابان سلمان فارسي نقش داشتند نيز به حبس محكوم شده اند.

شب گذشته علي عفراوي (محكوم به اعدام) در اعترافاتش كه از سيماي استاني خوزستان پخش شد، ارتباط با سيدطاهر آل نعمه در كانادا، سيدموسوي در حزب النهضه و ابوبشار (محمود احمد) رئيس جبهه دموكراتيك خلق عرب در انگليس را عامل تحريك به انجام اين جنايات تروريستي دانست و گفت : صحبت هاي اين افراد تأثيرات شديدي بر تفكرات من گذاشت، مخصوصا حرفهاي سيد طاهر كه احساسات قومي مرا به شدت تحريك مي كرد، او مرا تشويق و ترغيب به ايجاد ناامني در خوزستان مي كرد و مي گفت ما بايد فضاي خوزستان را ناامن كرده و هر طوري كه مي توانيم به نظام جمهوري اسلامي ضربه بزنيم.

مهدي نواصري (محكوم به اعدام) نيز در اعترافات خود، جزئيات حادثه و نحوه كار گذاشتن بمب در محل را تشريح كرد.