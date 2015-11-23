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۲ آذر ۱۳۹۴، ۲۳:۲۸

احمدرضا احمدی به بیمارستان منتقل شد/وخامت حال شاعر

احمدرضا احمدی به بیمارستان منتقل شد/وخامت حال شاعر

احمدرضا احمدی به دلیل وخامت اوضاع جسمی به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا احمدی، شاعر معاصر به دلیل وخامت حال و مشکلات قلبی به بیمارستان منتقل شد.

احمدی که پیش از این به دلیل بیماری قلبی، تنفسی و ریوی، در بیمارستان بستری و سپس مرخص شده بود، اخیرا به دلیل مشکلی که برای باتری قلبش به وجود آمده، به بیمارستان منتقل شده و در حال حاضر در بخش پست سی سی یو بستری شده است.

خانواده و دوستان نزدیک احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر درخواست خود از مردم ،جهت دعا برای شفای این شاعر معاصر را مطرح کردند.

احمدرضا احمدی شاعر شناخته شده عرصه ادبیات کودک و نوجوان متولد اردیبهشت ۱۳۱۹ در کرمان است. 

کد مطلب 2977013

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