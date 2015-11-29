حجتالاسلام محمدهادی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون زمینههای تحول در حوزههای علمیه از منظر توسعه دروس تفسیری اظهار داشت: نقصی در حوزههای علمیه در طول تاریخ بوده و آن هم کمتوجهی به قرآن در حوزههای علمیه بوده است که مرحوم علامه طباطبایی هم به این قضیه بسیار حساس بودند و در المیزان به آن پرداختند.
وی گفت: شاید این مسئله عکس العملی به اهل سنت بوده که آنها به مسئله عترت توجه نداشتند و فقط به قرآن میپرداختند، بنابراین شیعه به این سمت گرایش پیدا کرده که به عترت بیشتر بپردازد.
این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: پرداختن به قرآن و پاسخ گرفتن از قرآن سنگ بنایی بود که علامه طباطبایی گذاشتند و این رویکرد بعد از پیروزی انقلاب بارور شد.
حجتالاسلام مفتح با اشاره به برگزاری بیش از ۴۰۰ درس تفسیر در حوزههای علمیه اظهار داشت: قرآن به عنوان ثقل اکبر در حوزهها میتواند بسیار راهگشار باشد.
وی افزود: هم سنت نیاز به قرآن دارد و هم قرآن نیاز به سنت دارد و این یک بحث علمی اثبات شده است، بنابراین دروس تفسیری هر چه بیشتر شود هم باعث برکت بیشتری در مباحث علمی حوزههای علمیه میشود و هم مفاهیمی که از منابع دینی استنباط و استخراج میشود متقنتر و مستندتر خواهد بود.
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