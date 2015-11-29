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۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۰۱

استاد حوزه و دانشگاه:

زمینه‌های تحول در حوزه فراهم است

زمینه‌های تحول در حوزه فراهم است

استاد حوزه و دانشگاه گفت: زمینه‌های تحول در حوزه‌های علمیه از منظر توسعه دروس تفسیری فراهم است.

حجت‌الاسلام محمدهادی مفتح در گفتگو با خبرنگار مهر پیرامون زمینه‌های تحول در حوزه‌های علمیه از منظر توسعه دروس تفسیری اظهار داشت: نقصی در حوزه‌های علمیه در طول تاریخ بوده و آن هم  کم‌توجهی به قرآن در حوزه‌های علمیه بوده است که مرحوم علامه طباطبایی هم به این قضیه بسیار حساس بودند و در المیزان به آن پرداختند.

وی گفت: شاید این مسئله عکس العملی به اهل سنت بوده که آنها به مسئله عترت توجه نداشتند و فقط به قرآن می‌پرداختند، بنابراین شیعه به این سمت گرایش پیدا کرده که به عترت بیشتر بپردازد.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: پرداختن به قرآن و پاسخ گرفتن از قرآن سنگ بنایی بود که علامه طباطبایی گذاشتند و این رویکرد بعد از پیروزی انقلاب بارور شد.

حجت‌الاسلام مفتح با اشاره به برگزاری بیش از ۴۰۰ درس تفسیر در حوزه‌های علمیه اظهار داشت: قرآن به عنوان ثقل اکبر در حوزه‌ها می‌تواند بسیار راهگشار باشد.

وی افزود: هم سنت نیاز به قرآن دارد و هم قرآن نیاز به سنت دارد و این یک بحث علمی اثبات شده است، بنابراین دروس تفسیری هر چه بیشتر شود هم باعث برکت بیشتری در مباحث علمی حوزه‌های علمیه می‌شود و هم مفاهیمی که از منابع دینی استنباط و استخراج می‌شود متقن‌تر و مستندتر خواهد بود.

کد مطلب 2978111

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