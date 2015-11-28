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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

راشاتودی خبر داد:

حملات هوایی آمریکا به سوریه بعد از استقرار اس۴۰۰ متوقف شده است

حملات هوایی آمریکا به سوریه بعد از استقرار اس۴۰۰ متوقف شده است

یک رسانه روسی از توقف حملات جنگنده های آمریکایی به سوریه بعد از استقرار سامانه موشکی اس ۴۰۰ در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، بعد از آنکه روز گذشته روزنامه حریت از توقف حملات جنگنده های ترکیه به سوریه خبر داد، مقامات روس حاضر در سوریه نیز از توقف حملات آمریکا به سوریه بعد از استقرار سامانه موشکی اس ۴۰۰ در این کشور خبر می دهند.

روسیه در هفته گذشته و بعد از سرنگون شدن جنگنده این کشور از سوی ترکیه، اقدام به استقرار سامانه موشکی اس ۴۰۰ در پایگاه «حمیمیم» سوریه کرد و گویا همین امر موجب توقف حملات آمریکا به سوریه بویژه مناطق اطراف این پایگاه شده است.

بیش از یک سال از تشکیل ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا و حملات آنها به عراق و سوریه برای مبارزه با این گروه تروریستی می گذرد اما ائتلاف ذکر شده تا کنون نتوانسته توفیق چندانی را در مبارزه با داعش بدست بیاورد.

کد مطلب 2981474

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