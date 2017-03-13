ترکیه تا کنون درباره خرید اس- ۴۰۰ از روسیه تصمیمی نگرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «حسین دیریوز» (Huseyin Dirioz) سفیر ترکیه در روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که کشورش در حال بررسی خرید سامانه های هوائی اس- ۴۰۰ از روسیه است.

سفیر ترکیه در روسیه در این باره اعلام کرد: ترکیه در حال بررسی گزینه هائی برای تأمین سیستم دفاع موشکی خود مانند اس- ۴۰۰ است؛ اما تا کنون تصمیمی را در این خصوص اتخاذ نکرده است.

این در حالیست که «سرگئی چمیزوف» (Sergey Chemezov) رئیس‌ شرکت روس تِک دوشنبه دهم اسفند ماه سال جاری اعلام کرده بود که مسکو و آنکارا هم اکنون در حال مذاکره درباره قراردادی درباره خرید سامانه موشکی اس- ۴۰۰ توسط ترکیه هستند.

«سرگئی چمیزوف» در این باره اعلام کرده بود: مذاکرات در حال انجام بوده و هم اکنون حول مسائل مالی و پرداخت هزینه در حال ادامه می باشد.

لازم به ذکر است، جنگنده سوخو-۲۴ روسیه در ۲۴ نوامبر سال ۲۰۱۵ میلادی در حال بازگشت از یک مأموریت نظامی علیه تروریست های تکفیری-صهیونیستیِ مورد حمایت محور غربی-عبری-عربی به فرودگاه «حمیمیم» در سوریه بود که با اصابت موشک هوا به هوای یک فروند جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا توسط ترکیه سرنگون گردید؛ اقدامی که به گفته مسکو و به دلیل قرار داشتن این جنگنده در حریم هوایی سوریه غیر قابل قبول محسوب گردید.

درپی این حادثه روابط دو کشور برای مدت نزدیک به ۹ ماه به تنش و تقابل نیز کشیده شد. اما «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه در ٢٧ ژوئن سال ٢٠١٦ در نامه­ ای رسمی به پوتین، با ابراز تأسف از سرنگونی جنگنده روس و غیرعمدی خواندن این رویداد، مراتب عمیق همدردی خود را به بستگان خلبان کشته شده ابراز داشته و از آنان تقاضای بخشش کرد؛ اقدامی که سخنگوی کاخ کرملین آن را با عنوان عذرخواهی رسمی رئیس جمهوری ترکیه از روسیه رسانه ­ای کرد.