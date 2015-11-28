به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه بهره برداری از پروژههای منطقه دو شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه سه پروژه فرهنگسرای سراج، فاز ۲ خیابان ملت محله ولدان و فاز ۲ خیابان حضرت ولیعصر (عج) محله دهنو در راستای طرح « هرهفته چند پروژه» به بهرهبرداری رسیده است، اظهار داشت: این پروژهها با اعتباری حدود ۱۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
وی در ادامه بهرهبرداری از پروژههای محله محور را به نوعی توسعه همگام شهر اصفهان دانست و ابراز داشت: محور توسعه محلات اصفهان، مساجد هستند و از این رو تمام پروژههای محلات به ویژه پروژههای فرهنگی در نزدیكی مساجد راهاندازی میشود.
شهردار اصفهان با اشاره به اینكه با اجرای پروژهها در محلات شهر اصفهان توسعه فضای كلی شهر اصفهان را به دنبال دارد، ادامه داد: در حال حاضر علیرغم اقدامات انجام گرفته در شهر اصفهان هنوز این شهر به جایگاه واقعی خود و آنچه كه در سطح جهان شناخته شده ، نرسیده است و باید كار بیشتری را انجام داد.
جمالینژاد همچنین با اشاره به نامگذاری سال ۹۵ شهرداری اصفهان به نام سال بانوان گفت: در این راستا پروژههای زیادی در حوزه بانوان به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با بیان اینكه بهرهبرداری از تقاطع غیر همسطح اشكاوند یكی از مهمترین پروژههای آماده بهرهبرداری شهر اصفهان در آینده نزدیك است، ابراز داشت: در این راستا بهرهبرداری از پروژه تقاطع غیر همسطح میدان استقلال نیز در دستور كار است كه تا اوایل سال آینده به بهرهبرداری میرسد.
شهردار اصفهان ساماندهی ۱۱ ورودی شهر اصفهان را نیز از دیگر پروژههای در دست اجرای این ارگان عنوان كرد و افزود: شهر اصفهان علیرغم تمام زیباییهای درونی كه دارد از ورودیهای خوبی برخوردار نیست و از این رو با برگزاری جلساتی با استاندار ساماندهی این ورودیها در دستور كار قرار گرفته است.
۱۸ پروژه در منطقه دو شهرداری در دست اجرا است
همچنین محمد حسین جعفری فشاركی، مدیر منطقه دو شهرداری اصفهان در خصوص پروژههای در دست اجرای منطقه دو شهرداری اصفهان اظهار داشت: ۱۸ پروژه در این منطقه از شهرداری در دست اجرا است كه امروز سه مورد از این پروژهها به بهرهبرداری میرسد.
وی با اشاره به اینكه پروژههای در دست اجرای منطقه ۲ شهرداری برای بهره برداری به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، ادامه داد: از جمله این پروژهها میتوان به فرهنگسرای پرتو در محله بختیار دشت، كندرو شهیدان امینی در خیابان امام خمینی (ره)، خیابان بهشت، پارك بابوكان و پارك قلمستان اشاره كرد.
مدیر منطقه ۲ شهرداری اصفهان با اشاره به اینكه امروز سه پروژه در منطقه ۲ شهرداری اصفهان به بهرهبرداری میرسد، ابراز داشت: فرهنگسرای سراج، فاز ۲ خیابان ملت ولدان و فاز ۲ خیابان حضرت ولیعصر (عج) دهنو عنوان سه پروژه قابل بهره برداری است.
وی در خصوص پروژه فرهنگسرای سراج اظهار داشت: این فرهنگسرا در بازه زمانی دو ساله، واقع در خیابان ولیعصر (عج) با زیر بنای یكهزار و ۲۰۰ متر در دو طبقه دارای دو سالن اجتماعات و ۱۰ كلاس و با اعتباری بالغ بر یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به بهره برداری رسیده است.
جعفری فشاركی همچنین به هزینه هفت میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومانی برای آزادسازی، تملك و اجرای فاز دو خیابان ملت محله ولدان اشاره كرد و افزود: این خیابان با ۷۳۰ متر طول و ۱۶ متر عرض حد فاصل خیابان شهیدان تا كهندژ واقع شده كه برای بهرهبرداری از آن حدود یكسال و دو ماه زمان صرف شده است.
وی با اشاره به بهرهبرداری از فاز ۲ خیابان حضرت ولیعصر (عج) دهنو با اعتبار چهار میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومانی نیز گفت: این خیابان حدفاصل میدان استقلال تا چهار راه مخابرات دهنو به طول ۷۵۰ متر و عرض ۱۸ متر در فاصله زمانی یك ساله به بهرهبرداری رسیده است.
وی با اشاره به اینكه در منطقه دو شهرداری اصفهان به جز امروز تا پایان سال نیز شاهد بهرهبرداری پروژه خواهیم بود، ابراز داشت: برخی از پروژههای این منطقه شهرداری نیز اوایل سال ۹۵ به بهرهبرداری میرسد.
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