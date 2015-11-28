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۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۳۷

رئیس شورای اسلامی شهر تهران:

تراکم فروشی با فروش تراکم مجاز متفاوت است

تراکم فروشی با فروش تراکم مجاز متفاوت است

رییس شورای شهر تهران گفت: تراکم فروشی جرم است و با فروش تراکم مجاز فرق دارد، در فروش تراکم مجاز بر اساس طرح تفصیلی قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تراکم استاندارد تعیین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران در واکنش به سخنان یکی از مسئولان ارشد دولتی درباره فروش غیرقانونی تراکم در پایتخت برای افزایش نقدینگی شهرداری گفت: بنده به مسولان دولتی و شهروندان اطمینان می دهم که تمامی ساخت و سازهایی که در حال حاضر در تهران انجام می شود بر اساس طرح جامع و تفضیلی است.

وی  با بیان اینکه در افکار عمومی این گفتار-تراکم فروشی در پایتخت- رایج است و همه آن را تکرار می کنند، افزود: اگر در منطقه ای از شهر تهران خلاف طرح جامع و تفصیلی ساخت و سازی صورت بگیرد، قطعا با قاطعیت و شدت با آن برخورد خواهد شد.

وی اظهارداشت: مباحثی که درباره تراکم مطرح می شود را نمی توان فروش تراکم گفت، زیرا این مباحث ریشه در دهه ۷۰ دارد که در آن زمان تراکم فروخته می شد و هر فردی با پرداخت پول می توانست به راحتی تراکم بخرد که در سال های بعد این روند کند شد و تنها به ساخت پنج طبقه محدود شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران  تاکید کرد: امروز با تصویب طرح تفصیلی ساختمان ها باید بر اساس تراکمی که شورای شهر تهران تعیین می کند ساخته شوند و ساخت و ساز بیشتر از حد تعیین شده تخلف است که حتی با پرداخت پول نیز قابل جبران نیست.

وی  با اشاره به تخلف فروش تراکم گفت: تراکم فروشی جرم است و با فروش تراکم مجاز فرق دارد، در فروش تراکم مجاز بر اساس طرح تفصیلی قطعه زمین و عرض کوچه ارزیابی و تراکم استاندارد تعیین می شود .

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: شهردار تهران نیز بارها تاکید کرده است که با هرگونه ساخت و ساز غیر مجاز و بدون ضابطه در این شهر حتما برخورد خواهد کرد.
وی عنوان کرد: امروز به جرات می توان ادعا کرد که نه  صد در صد اما تا حد زیادی توانسته ایم بر اساس طرح تفصیلی جلوی تراکم های غیر مجاز را بگیریم و با موارد تخلف نیز برخورد کنیم.

چمران خاطرنشان کرد: در حال حاضر در هر نقطه از شهر که قرار است ساخت و سازی انجام بشود حتما طبق ضوابط خواهد بود.حتی باید اعلام کنم که بلند مرتبه سازی ها نیز دارای قوانین خاص خود است.

وی ادامه داد: بنده معتقدم که در هر جای شهر نمی شود بلندمرتبه سازی کرد؛ تراکم داد و کلاً مخالف بلندمرتبه سازی هستم. هم اکنون قانون بلند مرتبه سازی در شورای عالی شهرسازی درحال بررسی است و تا قانون جدید ابلاغ نشود پروانه جدیدی برای بلند مرتبه سازی در تهران صادر نخواهد شد.

چمران در پایان تاکید کرد: بلند مرتبه سازی هایی که هم اکنون در منطقه ۲۲ در حال ساخت است نیز پروانه ساختشان برای سالهای قبل است.

کد مطلب 2981926
نورا حسینی

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