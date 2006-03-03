حسن بيادي سخنگوي جمعيت آبادگران جوان شد

به گزارش خبرگزارش "مهر"، بيادي كه عضو آباگران شوراي شهر تهران است، پس از انتخاب شدن به عنوان سخنگوي موقت جمعيت آبادگران جوان در يك مصاحبه خبري از قصد تشكل مذكور براي تشكيل كميته هاي تخصصي در ارتباط با مسائل مختلف خبر داد.

وي اعلام كرد كه اعضاي جمعيت آبادگران جوان مي توانند از طريق سايت اين تشكل در هر يك از كميته ‌هايي كه علاقمند هستند عضو شوند.

بيادي در عين حال متذكر شد: اين تشكل قصد دارد به عنوان "دولت ‌يار" محمود احمدي ‌نژاد عمل كند و قصد ندارد تبديل به "دولت سايه" شود.

سخنگوي موقت جمعيت آبادگران جوان همچنين از تعامل و همفكري اين تشكل با جريان اصولگرا سخن گفت.

بيادي با بيان اينكه جمعيت آبادگران جوان قصد دارد در صحنه سياسي به صورت فعال حضور داشته باشد، متذكر شد: اساسنامه، مرامنامه و ميثاق نامه اين جمعيت براي دريافت مجوز فعاليت به وزارت كشور ارسال شده و در آينده نزديك هم اعضاي شوراي مركزي آن معرفي خواهند شد.