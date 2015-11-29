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۸ آذر ۱۳۹۴، ۸:۳۳

داعش مسئولیت حمله تروریستی در الجیزه مصر را برعهده گرفت

داعش مسئولیت حمله تروریستی در الجیزه مصر را برعهده گرفت

گروه داعش اعلام کرد که حمله تروریستی در الجیزه مصر را عناصر وابسته به این گروه انجام داده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه تروریستی داعش در بیانیه ای مسئولیت حمله تروریستی در استان الجیزه مصر را برعهده گرفت.

روز گذشته ۴ نفر از نیروهای پلیس مصر در حمله افراد ناشناس در استان الجیزه کشته شدند. در این حمله، چند تن از افراد ناشناس که نقاب بر چهره داشتند و سوار دو موتورسیکلت بودند به طرف نیروهای پلیس تیراندازی کرده اند.

۴ نیروی پلیسی که کشته شده اند، یک نفر فرمانده، یک نفر گروهبان و دو نفر دیگر سرباز بوده اند.

گروه تروریستی «ولایت سیناء» وابسته به داعش از مدت ها پیش حضور خود در شبه جزیره سیناء واقع در شمال مصر را اعلام کرده و چندین حمله در شهرهای مختلف این کشور ترتیب داده است.

کد مطلب 2982074
سمیه خمارباقی

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