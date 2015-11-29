داعش مسئولیت حمله تروریستی در الجیزه مصر را برعهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، گروه تروریستی داعش در بیانیه ای مسئولیت حمله تروریستی در استان الجیزه مصر را برعهده گرفت.

روز گذشته ۴ نفر از نیروهای پلیس مصر در حمله افراد ناشناس در استان الجیزه کشته شدند. در این حمله، چند تن از افراد ناشناس که نقاب بر چهره داشتند و سوار دو موتورسیکلت بودند به طرف نیروهای پلیس تیراندازی کرده اند.

۴ نیروی پلیسی که کشته شده اند، یک نفر فرمانده، یک نفر گروهبان و دو نفر دیگر سرباز بوده اند.

گروه تروریستی «ولایت سیناء» وابسته به داعش از مدت ها پیش حضور خود در شبه جزیره سیناء واقع در شمال مصر را اعلام کرده و چندین حمله در شهرهای مختلف این کشور ترتیب داده است.