پورشیب به مدال نقره دست يافت

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که با حضور ۲۰۷ کاراته کا از ۱۴ کشور به میزبانی ژاپن در اوکیناوا جریان دارد ذبیح الله پورشیب در دیدار نهایی ۶ بر يک نتیجه را به «روتاریو آرگا» کاراته کای عنوان دار ژاپن واگذار کرد و نقره گرفت.

وی در وزن ۸۴- کیلوگرم «شین ترجیدگا» از نیوزلند ، «کوکی کاکاگوچی» از ژاپن و «ماجاکویچ» از صربستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت.

سجاد گنج زاده دیگر نماینده کشورمان در وزن ۸۴+ کیلوگرم در دیدار نهایی باید با «شاهین آتاموف» دارنده مدالهای نقره و برنز جهان از آذربایجان پیکار کند. وی دور نخست ۷ بر یک «چنگ پو» از چین تایپه را شکست داد و در ادامه «شینتارو» از ژاپن را یک بر صفر از پیش رو برداشت و به فینال راه پیدا کرد.

این دوره از مسابقات که از روز گذشته آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد.