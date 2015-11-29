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۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۲۵

لیگ جهانی کاراته - ژاپن؛

پورشیب به مدال نقره دست يافت

پورشیب به مدال نقره دست يافت

عضو تیم ملی کاراته ایران با شکست برابر حریف ژاپنی به نشان نقره رقابتهای لیگ جهانی در ژاپن دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، در ادامه این مسابقات که با حضور ۲۰۷ کاراته کا از ۱۴ کشور به میزبانی ژاپن در اوکیناوا جریان دارد ذبیح الله پورشیب در دیدار نهایی ۶ بر يک نتیجه را به «روتاریو آرگا» کاراته کای عنوان دار ژاپن واگذار کرد و نقره گرفت. 

وی در وزن ۸۴- کیلوگرم  «شین ترجیدگا» از نیوزلند ، «کوکی کاکاگوچی» از ژاپن و «ماجاکویچ» از صربستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت. 

سجاد گنج زاده دیگر نماینده کشورمان در وزن  ۸۴+ کیلوگرم در دیدار نهایی باید با  «شاهین آتاموف» دارنده مدالهای نقره و برنز جهان از آذربایجان پیکار کند. وی دور نخست ۷ بر یک «چنگ پو» از چین تایپه را شکست داد و در ادامه «شینتارو» از ژاپن را یک بر صفر از پیش رو برداشت و به فینال راه پیدا کرد. 

این دوره از مسابقات که از روز گذشته آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد. 

کد مطلب 2982129

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