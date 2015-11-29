به گزارش خبرنگار مهر ، پس از کسب مدال نقره ذبیح الله پورشیب که به مدال نقره رسیده بود، دومین نماینده ایران در دیدارهای نهایی رقابتهای کاراته وان ژاپن حریف خود را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد.

گنج زاده بامداد امروز یکشنبه در وزن ۸۴+ کیلوگرم به روی تاتامی رفت و با برتری مقابل «چنگ پو» از چین تایپه و «شینتارو» از ژاپن به فینال راه پیدا کرد. وی در مبارزه نهایی به مصاف «شاهین آتاموف» دارنده مدالهای نقره و برنز جهان از آذربایجان رفت و پس از تساوی یک بر یک در پایان وقت قانونی با رای داوران در «هانتی» صاحب پیروزی شد.

پیش از گنج زاده ، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم «شین ترجیدگا» از نیوزلند ، «کوکی کاکاگوچی» از ژاپن و «ماجاکویچ» از صربستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت و در جدال برای کسب مدال طلا ۶ بر يک نتیجه را به «روتاریو آرگا» کاراته کای عنوان دار ژاپن واگذار کرد و نقره گرفت.

این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور که از روز گذشته آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد.