  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ آذر ۱۳۹۴، ۹:۳۴

لیگ جهانی کاراته - ژاپن؛

گنج‌زاده با برتری مقابل حریف آذربایجانی طلا گرفت

گنج‌زاده با برتری مقابل حریف آذربایجانی طلا گرفت

دومین کاراته کای ایران در بازی نهایی رقابتهای کاراته وان ژاپن با برتری مقابل حریف نامدار آذربایجانی خود به مدال طلا دست يافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، پس از کسب مدال نقره ذبیح الله پورشیب که به مدال نقره رسیده بود، دومین نماینده ایران در دیدارهای نهایی رقابتهای کاراته وان ژاپن حریف خود را شکست داد و به نشان طلا دست پیدا کرد. 

گنج زاده بامداد امروز یکشنبه در وزن  ۸۴+ کیلوگرم به روی تاتامی رفت و با برتری مقابل «چنگ پو» از چین تایپه و  «شینتارو» از ژاپن به فینال راه پیدا کرد. وی در مبارزه نهایی به مصاف «شاهین آتاموف» دارنده مدالهای نقره و برنز جهان از آذربایجان رفت و پس از تساوی یک بر یک در پایان وقت قانونی با رای داوران در «هانتی» صاحب پیروزی شد. 

پیش از گنج زاده ، ذبیح الله پورشیب در وزن ۸۴- کیلوگرم «شین ترجیدگا» از نیوزلند ، «کوکی کاکاگوچی» از ژاپن و «ماجاکویچ» از صربستان را شکست داد و به دیدار نهایی راه يافت و در جدال برای کسب مدال طلا ۶ بر يک نتیجه را به «روتاریو آرگا» کاراته کای عنوان دار ژاپن واگذار کرد و نقره گرفت. 

این دوره از مسابقات روز گذشته با حضور که از روز گذشته آغاز شده بود عصر امروز به پایان می رسد. 

کد مطلب 2982150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها