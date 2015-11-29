تبیین معارف نبوی محور برنامه های حرم مطهر رضوی در ماه صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جلال حسینی روز یک شنبه در نشست خبری با هدف تشریح برنامه های فرهنگی و مذهبی ایام پایانی ماه صفر در حرم مطهر رضوی اظهار کرد: شاخص اصلی برنامه ها تحلیل و بررسی دوران پیامبر اسلام(ص)، شاخصه ها، اخلاق حکومتی و خطوط اصلی نظام حکومت نبی اکرم(ص) است.

وی با اشاره به برگزاری تعداد ۱۲۰ سخنرانی در این ایام و در این ارتباط بیان کرد: سخنرانی و بیان معارف نبوی و رضوی از روز اربعین تا شام شهادت حضرت رضا(ع) با حضور زائران و مجاوران در رواق امام خمینی(ره) برگزار می شود که شخصیت های برجسته ای همچون آیت الله سید احمد علم الهدی، آیت الله سعیدی و حجج اسلام ناصر رفیعی، سیدحسین مومنی، مهدی ماندگاری و غیره به سخنرانی خواهند پرداخت.

وی اضافه کرد: همچنین بیش از ۵۰ جلسه سخنرانی معارف و ۳۵ جلسه سخنرانی بیان احکام در رواق های مبارکه دارالاجابه و دارالحکمه قبل و بعد از نماز ظهر و عصر و قبل از نماز مغرب و عشاء ویژه خواهران برگزار می شود.

برگزاری محافل قرآنی

وی همچنین با بیان اینکه برپایی محافل انس با قرآن یکی دیگر از برنامه های محوری این ایام است ادامه داد: این مراسم در شام شهادت حضرت رضا(ع) مصادف با ۲۱ آذر با حضور ذاکران مطرح اهل بیت(ع) در رواق بزرگ امام خمینی(ره) برگزار می شود.

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی، افزود: برگزاری جلسات تفسیر و تدبر در قرآن کریم با موضوعات «شرح زیارت اربعین»، «تدبر در سیره قرآنی پیامبر اکرم(ص)» و «گذری بر سیره امام رضا(ع) قبل از نماز ظهر و عصر در رواق دارالقرآن الکریم با حضور حجج اسلام و المسلمین اسفندیاری، بابایی، حسنی در روزهای ۱۰، ۱۸ و۲۱ آذر ماه برپا خواهد شد.

اجرای برنامه با عنوان «نجوای عارفانه» از دیگر برنامه های مناسبتی است که حسینی به آن اشاره و ابراز کرد: بیش از ۱۰۰ جلسه قرائت زیارت امین الله، قرائت زیارت اربعین، زیارت ائمه بقیع(ع) و زیارت پیامبر اکرم(ص) برگزار می شود که این مراسم با محوریت رواق امام خمینی(ره)، رواق دارالحجه و مسجد گوهرشاد خواهد بود و توسط ابراهیم قانع، خالق پور، خوش چهره و سایر ذاکران همه روزه بعد از نمازهای یومیه در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

برنامه های ویژه ارتحال نبی مکرم اسلام(ص)

حسینی ادامه داد بیان کرد: همزمان با سراسر کشور ویژه برنامه روز ارتحال پیامبر اکرم(ص) با قرائت زیارت نبی مکرم اسلام(ص) بعد از اقامه نماز ظهر و عصر در حرم مطهر رضوی اجرا خواهد شد.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: در شب ارتحال پیامبر اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مراسمی بعد از نماز مغرب و عشاء با سخنرانی آیت الله سعیدی و حجت ‌الاسلام والمسلمین ماندگاری و قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی و عزاداری ذاکرین اهل بیت(ع) برپا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ویژه برنامه روز ارتحال پیامبر اکرم(ع) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) بعد از اقامه نماز صبح آغاز و تا بعد از نماز مغرب و عشا ادامه خواهد داشت، گفت: آیت الله علم الهدی، حجج اسلام نظری منفرد، دکتر رفیعی و اسلامی فر از سخنرانان این مراسم هستند

ویژه برنامه شهادت امام رضا(ع)

دبیر شورای عالی فرهنگی آستان قدس رضوی گفت: برنامه‌ خطبه‌خوانی شب شهادت امام رضا علیه‌السلام نیز جمعه ۲۰ آذر در رواق دارالحکمه و صحن انقلاب از ساعت ۱۸ با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد، نوحه‌خوانی و شمع‌گردانی محمد موحدی نیا و مرثیه سرایی علی ملائکه برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: ویژه برنامه روز شهادت امام رضا(ع) نیز بعد از نماز صبح به صورت یکسره آغاز خواهد شد و سخنرانی، قرائت زیارت امین‌الله و مرثیه‌سرایی بخشی از برنامه های این مراسم خواهد بود.

حسینی با اشاره به ویژه برنامه شام غریبان حضرت رضا(ع) تصریح کرد: این مراسم همچون سال های گذشته بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با حرکت کاروان خدام از محل سازمان مرکزی آستان قدس رضوی آغاز خواهد شد و در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر رضوی اجتماع و به مرثیه سرایی و عزاداری خواهند پرداخت

اجتماع عظیم رضویون

حسینی گفت: در روز ۲۸ و ۳۰ صفر بعد از اقامه نماز ظهر و عصر، صحن جامع رضوی میزبان اجتماع عظیم عزاداران رضوی خواهد بود که مراسم ویژه ای با حضور مداحان و ذاکران مطرح همچون میثم مطیعی و حاج احمد واعظ برپا خواهد شد.

وی برگزاری محفل انس با قرآن را از دیگر برنامه های این شب عنوان کرد و گفت: این مراسم ۲۱ آذر از ساعت ۲۰ با حضور قراء برجسته همچون حامد علیزاده، علیرضا اسحاقی، سید جواد حسینی و گروه تواشیح عروة الوثقی اجرا خواهد شد.



نشست های تخصصی رویش فرهنگ

حسینی افزود: همچنین دو نشست تخصصی رویش فرهنگ ویژه اندیشمندان و فرهیختگان با موضوع «خطابه و تبلیغ چهره به چهره» و «هیئت و آفات و انحرافات عزاداری» با حضور با حجج اسلام گلزاده و سیدحسین مومنی در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ساعت ۱۴:۳۰ در بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

معاون تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: به منظور بهره مندی زائرانی که سال گذشته توفیق تشرف به حرم مطهر را داشته اند، ولی به دلایلی امسال نتوانسته اند به حرم مشرف شوند، این معاونت از طریق شبکه «مخاطبین نورالهدی» با این افراد ارتباط برقرار می کند.

وی در این رابطه اظهار کرد: ۶۳۰ هزار پیامک و ایمیل مناسبتی و جوایز فصلی برای مشترکان این طرح در سراسر کشور ارسال خواهد شد. همچنین ۲ خبرنامه الکترونیکی در اربعین و شهادت امام رضا(ع) به ایمیل مخاطبین نورالهدی ارسال می شود.

حسینی ارسال بسته های فرهنگی دیجیتالی به ۲۸ نهاد و سازمان فرهنگی کشور توسط سامانه اشتراک محتوای مجازی، ارسال ۸۸ فایل پوستر مناسبتی و ۹۶ نرم افزار و کتاب الکترونیکی را از برنامه های فرهنگی این معاونت ذکر کرد.

وی افزود: امسال برای نخستین بار پخش زنده حرم مطهر امام حسین(ع) و حرم مطهر حضرت عباس(س) به صورت لینک ویژه در سایت www.razavi.tv راه اندازی شده و علاقمندان می توانند از این سایت بهره مند شوند.

نشست های تخصصی با حضور زائران غیرایرانی

حجت الاسلام سید جلال حسینی گفت: زائران غیر ایرانی نیز در دهه پایانی صفر مهمان حرم امام رضا(ع) خواهند بود که معاونت تبلیغات و ارتباطات اسلامی آستان قدس رضوی برای این گروه از زائران برنامه‌های ویژه ای تدارک دیده است.

وی افزود: زائران عرب زبان با حضور در رواق دارالمرحمه می توانند از جلسات سخنرانی اساتید معروف با موضوعات «عاشورا»، «منشاء نهضت برای همه آزادگان و وحشت انگیز برای ستمگران»، «شفاعت و توسل به اهل‌البیت(ع)»، «امام حسین )ع) زمینه‌ساز ظهور امام عصر(عج)»، «اهمیت حدیث سلسلة الذهب» و «امام رضا(ع) و ولایت عهدی» و غیره بهره مند شوند.

حسینی اضافه کرد: برگزاری نشست تخصصی با حضور آیت‌الله کعبی در دانشگاه علوم اسلامی رضوی و شب شعر «غربت بی انتها» از دیگر برنامه ها برای این گروه از زائران است.

وی بیان کرد: زائران اردو زبان با حضور در رواق های کوثر و شیخ حر عاملی و زائران آذری زبان با حضور در رواق غدیر می توانند از برنامه های این ایام بهره مند شوند.