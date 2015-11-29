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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۱۷

در حاشیه بازدید خبرنگاران اعلام شد؛

مجتمع تجاری مسکونی«کیو» خرم آباد مهر ماه ۹۷ افتتاح می شود

مجتمع تجاری مسکونی«کیو» خرم آباد مهر ماه ۹۷ افتتاح می شود

خرم آباد - نماینده کارفرمای مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد گفت: این مجتمع تا مهر ماه سال ۹۷ به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، آرمان بهره مند ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران استان لرستان از روند اجرای مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این مجتمع به طور کامل تا مهر ماه سال ۹۷ به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این مجتمع یک پروژه دولتی نیست عنوان کرد: با این وجود مدیریت ارشد لرستان همواره در حمایت از اجرای این پروژه سنگ تمام گذاشته و هیچ وقت ما را تنها نگذاشته است.

نماینده کارفرمای مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۵۳۰ متر مربع احداث می شود گفت: اسکلت این پروژه بتنی بوده و مسئولان و عوامل اجرای این پروژه تلاش دارند این پروژه در زمان مقرر به بهره برداری برسد.

بهره مند گفت: بخش مسکونی مجتمع کیو دارای ۳۵۴ واحد ۱۲۰ تا ۲۰۵ متری است.

وی با بیان اینکه قسمت تجاری مجتمع کیو نیز در شش طبقه احداث می شود گفت: همچنین این مجتمع دارای دو پارکینگ بوده که اسکلت این مجتمع تا مهر ماه ۹۶ و کل این مجموعه تا مهر ماه ۹۷ به بهره برداری می رسند.

نماینده کارفرمای مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد پیشرفت فیزیکی این مجتمع را هم اکنون بین ۲۱ تا ۲۳ درصد عنوان کرد.

کد مطلب 2983816

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