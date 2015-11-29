به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال احداث است اظهار داشت: ۷۵ درصد سرمایه گذاری اجرای این مجتمع توسط شرکت معین کوثر وابسته به بنیاد شهید و ۲۵ درصد آن نیز توسط شهرداری خرم آباد تامین می شود.

وی با بیان اینکه مشکلاتی برای اجرای این پروژه در گذشته وجود داشت عنوان کرد: در حال حاضر با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته این مشکلات رفع و هم اکنون به صورت جدی در حال اجرا است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه شرکت معین کوثر طی هشت ماه اخیر عملکرد خوبی در اجرای مجتمع تجاری و مسکونی خرم آباد داشته است ادامه داد: این مجتمع در قالب بخشهای مختلف تجاری، مسکونی، پارکینگ، تفریحی، ورزشی و ... احداث می شود.

اصلانی با اشاره به مزایای اجرای این مجتمع در استان لرستان بیان داشت: به طور حتم اجرای این پروژه در جذب سرمایه گذاران به استان لرستان و همچنین گردشگران تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه موجب ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در لرستان می شود تصریح کرد: همچنین همجواری این مجتمع تجاری و مسکونی با دریاچه کیو زمینه جذب گردشگران را در خرم آباد فراهم می کند.