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۸ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۳۷

معاون عمرانی استاندار لرستان مطرح کرد:

رونق بخش گردشگری خرم‌آباد با احداث مجتمع تجاری مسکونی «کیو»

رونق بخش گردشگری خرم‌آباد با احداث مجتمع تجاری مسکونی «کیو»

خرم آباد - معاون عمرانی استانداری لرستان از رونق بخش گردشگری مرکز این استان با احداث مجتمع تجاری مسکونی کیو خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از پروژه مجتمع تجاری و مسکونی کیو خرم آباد با بیان اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۱۷ هزار و ۵۰۰ متر مربع در حال احداث است اظهار داشت: ۷۵ درصد سرمایه گذاری اجرای این مجتمع توسط شرکت معین کوثر وابسته به بنیاد شهید و ۲۵ درصد آن نیز توسط شهرداری خرم آباد تامین می شود.

وی با بیان اینکه مشکلاتی برای اجرای این پروژه در گذشته وجود داشت عنوان کرد: در حال حاضر با اقدامات و پیگیری های صورت گرفته این مشکلات رفع و هم اکنون به صورت جدی در حال اجرا است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه شرکت معین کوثر طی هشت ماه اخیر عملکرد خوبی در اجرای مجتمع تجاری و مسکونی خرم آباد داشته است ادامه داد: این مجتمع در قالب بخشهای مختلف تجاری، مسکونی، پارکینگ، تفریحی، ورزشی و ... احداث می شود.

اصلانی با اشاره به مزایای اجرای این مجتمع در استان لرستان بیان داشت: به طور حتم اجرای این پروژه در جذب سرمایه گذاران به استان لرستان و همچنین گردشگران تاثیر گذار خواهد بود.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه موجب ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در لرستان می شود تصریح کرد: همچنین همجواری این مجتمع تجاری و مسکونی با دریاچه کیو زمینه جذب گردشگران را در خرم آباد فراهم می کند.

کد مطلب 2983833

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