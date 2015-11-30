بدهی ۲۳ هزار میلیارد تومانی وزارت نیرو/ ۱۴ میلیارد دلار جریمه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذوالانوار ظهر دوشنبه در دومین نشست خبری خود در سال جاری با اشاره به وضعیت کشور در خصوص مباحث زیست محیطی تاکید کرد: ایران از جمله کشورهای امضا کننده پیمان کیوتودرجهان است و باید تا سال ۲۰۲۰ اعمال شود که دراین راستا به طور حتم جریمه خواهیم شد.

وی تصریح کرد: تعهدات مختلفی کشورهای امضا کننده این تفاهم نامه باید اجرایی کنند که با احتمال فراوان ایران به دلیل ناتوانی در اجرای آن حدود ۱۴ میلیارد دلار جریمه می شود.

نماینده شیرازدرمجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه توجه به مباحث زیست محیطی در کشور اندک است در حالیکه به راحتی و با انجام هزینه های مختلف می توانیم از این جریمه جلوگیری کنیم.

ذوالانوار تاکید کرد: راهکارافزایش سازگاری با محیط زیست و یا مقابله با عوامل تغییراقلیم را باید مد نظر قرار دهیم زیرا سازمان ملل تصمیم گرفته تا سال ۲۰۵۰ حرارت کره زمین را دو درجه کم کند در حالیکه امروز حرارت ایران ۱.۵ درجه افزایش دارد.

وی با اشاره به اینکه باید به دنبال استفاده ازانرژی برق و خورشید باشیم، گفت: بحث استفاده ازانرژی خورشیدی که مطرح بود با استقبال وزارت نیرو مواجه نشده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به نظر من وزارت نیرو به دلیل داشتن بدهی ۲۳ هزارمیلیارد تومانی تمایل چندانی برای هزینه کردن دراین بخش ها را ندارد و بیشتر به دنبال گرفتن مجوز از دولت برای هزینه کرد در جاهای دیگر این اعتبارات است.

ذوالانوار ادامه داد: در بحث انرژی برق نیز فعالیت های اندک در حال انجام است اما باید از خودرو و موتورسیکلت های برقی برای تردد استفاده شود که در این راستا شهرداری تهران طرحی را به منظور ارائه تسهیلات برای خریداران موتورسیکلت های برقی در نظر گرفته است.

وی افزود: هماهنگی های لازم را شهرداری شیرازنیز به وجود آمده که به زودی شاهد تحولاتی دراین بخش باشیم زیرا شیراز از گذشته های دور به هوای پاک و تمیز معروف بوده است.

اجاره سه میلیون تومانی پارک آزادی

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه مردم باید توجه بیشتری به موضوع وقف داشته باشند، گفت: درآمد اوقاف فارس از موقوفات سالانه حدود ۶۰ میلیارد تومان است که اگر توجه ویژه به موقوفات شود به حدود یک هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی با بیان اینکه پارک آزادی شیراز نیز از موقوفات است، گفت: بوستان آزادی شیراز از موقوفات است اما متاسفانه شهرداری شیراز تنها سالی حدود دو تا سه میلیون تومان بابت اجازه ان پرداخت می کند.

ذوالانوار تصریح کرد: چنانچه پول وقف به اندازه مناسب پرداخت شود به طور یقین وضعیت فقرا نیز بهبود خواهد یافت.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: امروز برخی از وقف ها اشباح شده و مردم باید به دنبال فعالیت های خیرخواهانه دیگر بروند.

وی ادامه داد: یکی از مباحثی که باید مد نظر قرار داده شود وقف برای توسعه علم و دانش است که در این میان باید به دنبال وقفی باشیم که نخبگان جامعه در کشور تامیبن شوند و احتیاجی به سفر و مهاجرت نداشته باشند.

ذوالانوار تاکید کرد: امروز فعالیت های اوقاف به سمت کاغذ بازی رفته و خدمات نیز آنگونه که مردم انتظار دارند ارائه نمی کند.

مسئولین فارس در ماده ۱۸۰ با نمایندگان مشورت نکردند

نمانیده شیراز در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجه ماده ۱۸۰، گفت: متاسفانه سال گذشته اعتبارات این قانون برای نماینده های شیراز ۳۵ میلیارد تومان بود اما در سال جاری که دولت اعلام کرده این اعتبار از دو درصد به سه درصد رسیده اعتبار این قانون برای نماینده های شیراز به ۲۵ میلیارد تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: مسئولان استان فارس بدون مشورت با نمایندگان شیراز محل هزینه کرد را مشخص کردند و به مباحث فرهنگی نیز توجهی نداشتند.

ذوالانوار ادامه داد: طی تقسیم بندی انجام شده نوسازی ۴.۴ میلیارد تومان، خانه بهداشت ۳۴۰ میلیون تومان، آبفا چهار میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان، آب روستایی دو میلیارد و ۴۸۰ میلیون تومان، احداث ساختمان میراث یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان و... مشخص شده است.

نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جای تاسف است که مباحث فرهنگی برای دولت اهمیتی ندارد که بخواهد به آنها اعتباری تخصیص دهد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص اعتبارات صدا و سیما نیز گفت: متاسفانه هم بودجه دولت از فروش نفت کم شده و هم اینکه صدا و سیما هم در راستا و اهداف دولت نیست به همین دلیل اعتبارات نیز برای این مجموعه در نظر نمی گیرند که جای تاسف دارد.