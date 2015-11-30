تمام ارکان نظام اسلامی باید به دنبال وفاق باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خاورزمینی عصر دوشنبه در جمع خبرنگاران همدانی حاضر شد و به سوالات آنان پاسخ داد.

وی با اشاره به اینکه ارکانی که نظام جمهوری اسلامی را در ایران تشکیل می‌دهد تفکیک‌شده است، بیان داشت: روز مجلس باید طلیعه‌ای برای حرکت به‌سوی مردم‌سالاری باشد و پس از ۱۰۰ سال تلاش برای مردم‌سالاری امیدواریم با داشتن مجلسی در شان ملت ایران روزبه‌روز بالندگی را بیشتر شاهد باشیم.

سخنگوی حزب اراده ملت ایران در همدان با اشاره به نگاه مناسب دولت به فعالیت احزاب در ایران، اظهار داشت: دولت علاوه بر احزاب تعامل خوبی با سمن‌ها برقرار کرده است.

خاورزمینی با تأکید بر اینکه این حزب در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی کاندیداهایی در قالب هماهنگی با شورای هماهنگی اصلاح‌طلبان معرفی خواهد کرد، گفت: توسعه راه برای پیشرفت کشور ضروری و اساسی است و علاقه‌مند ارتباط با دیگر احزاب هستیم هرچند همیشه تفاوت‌ها و افتراق‌ها در بین احزاب سیاسی دیده می‌شود.

وی افزود: با توجه به اقدامات دولت تدبیر و امید که نویدبخش نگاه‌های توسعه گرایانه در ایران است، امیدواریم شاهد حضور جدی‌تر همه احزاب در انتخابات مجلس شورای اسلامی باشیم.

سخنگوی حزب اراده ملت ایران در همدان با اشاره به اینکه توسعه در جامعه‌ای روی می‌دهد که مردم آن ادعای نخبگی داشته باشند، اظهار داشت: برای توسعه ایران راهی جز معرفی کاندیداها از طریق احزاب در انتخابات نداریم و حرکت‌های توده‌ای منجر به توسعه‌ای که مردم ایران در انتظار آن هستند، نمی‌شود.

خاورزمینی با بیان اینکه احزاب درحالی‌که فعال سیاسی هستند یک کارشناسی سیاسی نیز محسوب می شوند، ادامه داد: مردم وقتی منافع خود را با منافع حزب یکی ببینند به کاندیدای آن رأی خواهند داد.

وی گفت: تنها با حضور یک طیف سیاسی گردش نخبگان در جامعه صورت نمی‌گیرد بنابراین انتخابات برای تغییر است.استان همدان داری ساختار خاص خود است که در آن برخی به دنبال توسعه و برخی مانع آن هستند.

سخنگوی حزب اراده ملت ایران در همدان با اشاره به اینکه مانع‌شدن در اجرای سیاست‌های دولت خلاف منافع ملی است، گفت: برخی اطلاح طلبان جوان به دنبال تغییرات بیشترند اما اصلاح طلبانی که کار اجرایی کرده‌اند به حداقل‌ها اکتفا می‌کنند.

خاورزمینی عنوان کرد: همه باید پیگیر وعده‌های دولت باشند و حتی در این زمینه بیان نقاط ضعف دولت کمکی به قوه مقننه است.

وی با تأکید براینکه همه ارکان نظام اسلامی باید به دنبال وفاق باشند، اظهار داشت: حتی در صورت رد صلاحیت کاندیداهای این حزب از سوی شورای نگهبان، از قانون تبعیت کرده مطالبات خود را از طریق قانونی پیگیر می‌شویم.