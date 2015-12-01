همراهی شبکه دو و پنج سیما با اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگومحور «آیینه خانه» به تهیه کنندگی حسین قربانی و اجرای نیما کرمی کاری از گروه خانواده و فرهنگ است که به مناسبت اربعین به بحث و گفتگو درباره اخلاق در خانواده و جامعه اختصاص دارد. این برنامه سه شنبه ۱۰ آذر ساعت ۱۹:۴۰ پخش می شود.

همچنین برنامه ترکیبی «تن های تنها» با اجرای سید جواد هاشمی، نجم الدین شریعتی، ناصر کاظمی، هوتن شاعری، محمدحسین بلوکات و سید حسین متولیان کاری از گروه کودک و نوجوان است. این ویژه‌ برنامه با تدارک آیتم‌های «دو رکعت عشق»، «روایت عاشقی»، «یاران»، «سفرنامه ابر»، «رساله عشق»، «عکس عاشورا»، «دشت گریان» می‌کوشد مخاطبان خود را با مفاهیم صحیح و عمیق قیام سیدالشهدا (ع) آشنا کند.

مهدی ابهری تهیه کنندگی و علی مختارزاده کارگردانی «تن های تنها» را برعهده دارند. این برنامه چهارشنبه، ۱۱ آذر ساعت ۱۸:۱۵ روی آنتن می رود. گروه امور اجتماعی شبکه دو نیز با تدارک برنامه «کوی محبت» با تهیه کنندگی و اجرای سیدمصطفی موسوی به صورت مستقیم از کربلای معلی به انعکاس عزاداری اربعین می پردازد. این برنامه سه شنبه ساعت ۱۸:۱۵ و چهارشنبه، پنجشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر ساعت ۱۹:۳۵ و جمعه ۱۳ آذر ساعت ۱۹:۲۵ پخش می شود.

برنامه «چله عشق» با اجرای مژده لواسانی و تهیه کنندگی محمدرضا ماندگاران کار دیگری از این گروه است که تا روز پنجشنبه ۱۱ آذر ساعت ۱۴ به صورت مستقیم از کربلای معلی وقایع ایام اربعین را پوشش تصویری می دهد. همچنین این برنامه نگاهی به پیام ها و پیامدهای نهضت عاشورا و نقش زنان در این امر دارد.

مجله تصویری «مغناطیس» نیز برنامه دیگری است که با رویکرد آموزشی، معرفتی به بیان نکات ضروری در خصوص آداب زیارت، نقش پیاده روی اربعین در تحولات منطقه، آداب کاروان داری، تدابیر پزشکی و ... خواهد پرداخت. این برنامه که حسین تورنگ آنرا تهیه کرده است هر روز از ساعت ۱۲:۴۰ آخرین اخبار اربعین را پوشش می دهد.

همچنین کارشناسان مذهبی در برنامه «ارتباط با کربلا» هر روز از ساعت ۹:۴۰ تا ۱۱:۴۰ به بیان معارف اسلامی، تبیین نهضت عاشورا و دلیل اهمیت اربعین حسینی می پردازند.

رونمایی از نماهنگ ۳ زبانه در شبکه پنج

نماهنگ «رفاقت ما» اثر جدید علی اکبر قلیچ خواننده جوان پاپ که ترانه آن با سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی سروده شده است به مناسبت اربعین حسینی در شبکه پنج سیما تولید و رونمایی شد.

این نماهنگ گویای پیوند عاطفی و تربیتی یک جوان درحال اغماء است که عشق به امام حسین(ع) را از کودکی تا جوانی یاد می آورد و همین عشق و ارادت موجب شفا و بازگشت او به زندگی می شود.

این نماهنگ را علی اکبر قلیچ به سفارش شبکه پنج سیما خواننده است. ترانه این نماهنگ از سعید پاشازاده (ابیات فارسی) علی المولف (ابیات عربی) و عباس رضایی (ابیات انگلیسی) است. همچنین تنظیم این کار از حامد برادران و کارگردانی آن با حسین لشگری است.