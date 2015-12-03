به گزارش خبرنگار مهر، علی شادمان صبح پنجشنبه در جمع کارکنان فرمانداری نوشهر، رعایت قانون را تضمینکننده سلامت انتخابات و امانتداری را یک اصل در زمان انتخابات برشمرد و گفت: چه ازنظر قانون و چه مؤلفههای دینی و اعتقادی، امانتداری در آرای مردم مورد تأکید مؤکد بوده است و ازجمله وظایف دینی و قانونی ما است.
وی با اشاره به اینکه نوشهر آماده برگزاری انتخابات پرشور و حماسی مردم است، افزود: شهرستان نوشهر، آمادگی لازم برای برگزاری انتخاباتی قانونمند، با آرامش و حضور پرنشاط و پرشور مردم را دارد و در این خصوص همه تمهیدات برای برگزاری انتخابات و آمادگی دستگاههای اجرایی وجود دارد.
وی انتخابات را جلوهای روشن از آرای مردم برای تعیین سرنوشتشان در نظام اسلامی توصیف کرد و گفت: هرچند باگذشت بیش از سه دهه از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شاهد انتخاباتی سالم و بهدوراز هرگونه تخلفات در کشور بودهایم و امیدواریم در این دوره نیز این انتخابات به بهترین شکل ممکن در شهرستان برگزار شود.
وی افزود: بیش از سه دهه و نیم از انقلاب گذشته است و ما همچنان به دموکراسی و مردمسالاری دینی پایبند هستیم و مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین میکنند.
فرماندار نوشهر امانتداری، حفظ حقوق و حیثیت نامزدها و مردم، سرعت و دقت را از وظایف بسیار مهم ستاد انتخاباتی در نظام اسلامی دانست و گفت: طبیعی است نمایندهای که با آرای مستقیم مردم به مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری راه یابد برای صیانت از آرای مردم سعی میکند برای توسعه منطقه و رفاه عمومی مردم بیشازپیش تلاش کند.
شادمان بابیان اینکه نوشهر بهعنوان مرکز انتخابیه شهرستانهای چالوس و کلاردشت نیز محسوب میشود، بر لزوم فراهمسازی امکانات نرمافزاری و سختافزاری برای برگزاری انتخابات رایانهای در شهرستانهای مذکور نیز تأکید کرد.
وی گفت: در زمان حاضر تمهیدات لازم برای تعیین تعداد شعبهها و نیز صندوقها در این شهرستان اندیشیده شده است و در این حوزه مشکل خاصی وجود ندارد.
فرماندار نوشهر از رسانهها بهعنوان نماینده افکار عمومی و عاملی اثرگذار در تشویق و ترغیب مردم برای حضور در این دوره از انتخابات یادکرد و خواستار همافزایی بیشترمسئولان با خبرنگاران شد.
شادمان با اشاره به اهمیت انتخابات خبرگان و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در یک جامعه پیشرفته اگر قوانین درست و کامل جاری باشد و قانونگذاران خوبی داشته باشد آن جامعه به توسعه لازم خواهد رسید و توجه آحاد جامعه جلب خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه آرای مردم بهصورت امانت نزد ما است، یادآور شد: باید در این خصوص که امانتدار آرای مردم هستیم با حساسیت بیشتر عمل کرد.
شادمان بابیان اینکه ستاد انتخابات و کارکنان فرمانداری، وظیفه سنگینی بر عهده دارد، خاطرنشان کرد: سرعت و دقت در تمامی مراحل انتخابات باید بهعنوان وظیفه مندی لحاظ شود.
وی خطاب به اعضای ستاد انتخابات و کارکنان فرمانداری شهرستان نوشهر ابراز کرد: بههیچعنوان کمترین شائبهای که نشات گرفته از وابستگی به کاندیدایی باشد قابلپذیرش نیست و با جدیت برخورد خواهد شد.
شادمان با اشاره به نقش مهم رسانهها در زمان انتخابات و بابیان آنکه رسانهها در ایجاد شورونشاط انتخاباتی سهم بزرگی دارند و باید با جدیت در این راستا اهتمام نمایند، گفت: رسانه نقش مهمی در انعکاس اخبار و نظرات مردم دارد و بهعنوان زبان گویای مردم نقش کلیدی خواهد داشت که باعث ایجاد شورونشاط انتخاباتی میشوند.
پنجمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هفتم اسفندماه سال جاری برگزار میشود.
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